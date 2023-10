ADE 2023 nl Om 7 uur al fris, fruitig en keihard feesten op ADE: "Straks werken met zoveel vreugde"

Het was een vroegertje voor een paar honderd Amsterdammers vanmorgen. Maar wel een om te onthouden, ruim 450 die harders stonden om 7.00 uur al keihard te feesten in de grote zaal van hotel Arena. Daybreaker is een alcoholvrij feest en begint om 6.00 uur. Het idee is om je dag, en in dit geval ADE, knallend te beginnen.

De feestgangers zijn stuk voor stuk razend enthousiast: "Ik ga straks gewoon naar mijn werk, en dan heb ik al zoveel vreugde ervaren", "zo houden we het kind in ons levend" en "het is echt fantastisch". "Dit concept is overgewaaid uit New York, en dit is alweer de 20e editie. In plaats van jezelf op gang te moeten brengen, zul je worden meegenomen door de energie van anderen", vertelt een van de initiatiefnemers Jochem van Hessen.

Uiteraard had het feestje voor de vroege vogels ook een dresscode: 'Colorful Playground'. Dit thema is gekozen ter ondersteuning van de organisatie Right to Play. Zij zetten zich in om kinderen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten meer te laten spelen. Bij de aankoop van het ticket was er de mogelijkheid om vijf euro te doneren."