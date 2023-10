Afsluiting kruispunt Nassaukade: "Duurt tot en met 22 december"

Op het kruispunt Frederik Hendrikplantsoen - Nassaukade wordt aan vier verschillende projecten tegelijkertijd gewerkt. Daarom is het kruispunt de komende weken volledig afgesloten. Omgevingsmanager Ron van Leeuwaarden geeft uitleg over de werkzaamheden in Het Verkeer.

AT5

Aan alle kanten van het kruispunt zijn er werkzaamheden. Er is niet te ontkomen aan het harde geluid van de asfaltprikkers. Er wordt aan vier verschillende projecten tegelijkertijd gewerkt, vertelt Van Leeuwaarden. "GVB is aan de gang met het spoor en de wissels die worden vervangen", legt hij uit. "We zijn ook bezig met de tweede fase van de in- en uitrit van de parkeergarage. En met de parkeergarage zelf en de wandelboulevard." Richting het Frederik Hendrikplantsoen zijn werkmannen bezig met de in- en uitrit van de parkeergarage. "Ik vind het wel leuk werk. Het is mooi om te doen", zegt een jonge werkman. "We zijn hier asfalt aan het aanleggen. Straks walsen en dan nog een laag er overheen gooien."

Werkman bij de Nassaukade - AT5

Er is gekozen om vier projecten tegelijkertijd uit te voeren om overlast te verminderen legt Van Leeuwaarden uit. "Dan hebben we maar één keer de afsluiting die we nu hebben gemaakt." Dat brengt wel wat uitdagingen met zich mee. "De grootste uitdaging is het afstemmen met de verschillende aannemers. Als dat goed gaat, dan is het werk op tijd klaar.''

Opgebroken tramspoor op de Zaagpoortbrug - AT5

Tijdens de opnames komen we een vrouw in een Biro tegen. Ze rijdt recht tegen het afgesloten kruispunt aan. "Ik probeer eigenlijk het centrum uit te komen, maar het staat overal vast", vertelt ze. "Het is echt een drama. We komen er gewoon niet meer uit." Een buurtbewoner is ook niet blij met de werkzaamheden, maar ziet ook het nut van het werk. "Het is de zoveelste keer dat het hier gebeurt. Aan de ene kant heel lastig, maar het moet gewoon gebeuren. Het is zoals het is."

Omleidingen Nassaukade - Gemeente Amsterdam

Veel omleidingen Het kruispunt is door de werkzaamheden volledig afgesloten. Het autoverkeer moet in beide richtingen omrijden via de route: Haarlemmerweg – Van Hallstraat – Tweede Hugo de Grootstraat. Fietsers worden omgeleid via het Eerste Marnixplantsoen - Marnixstraat en via de Fagelstraat - Tweede Hugo de Grootstraat. Voetgangers kunnen aan de zuidkant van de Zaagpoortbrug langs het werk. Tramgebruikers moeten rekening houden met een inkorting van lijn 3. De tram zal van 30 oktober t/m 23 november niet verder rijden dan het Frederik Hendrikplantsoen. De werkzaamheden bij het kruispunt duren tot en met 22 december dit jaar.