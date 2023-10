Almere breidt uit: "Weerspiegelend aan Amsterdam"

Waar Amsterdam aan het dichtgroeien is, wordt er aan de overkant van de Amsterdamse baai, in Almere flink gebouwd. Wat er allemaal gedaan wordt, dat legt strateeg stedelijke ontwikkeling Judith Lekkerkerker uit in Bouw Woon Leef.

Amsterdam groeit al jaren tegen haar eigen grenzen aan. Daarom worden er aan de randen van de stad duizenden woningen bijgebouwd. Zoals op Strandeiland, waar de komende jaren verschillende buurten aan toegevoegd worden. Aan de overkant van het IJmeer, wordt er aan de kant van Almere ook hard gebouwd. "We werken aan Almere Poort, weerspiegelend aan Amsterdam met mooie torens aan het water," zo vertelt Lekkerkerker. Ook is Almere Strand gecreëerd, waar festivals worden gehouden en een theater is. Maar ook de rest van het gebied wordt aangepakt: "De komende 10 jaar wordt in heel de stad gebouwd."

Almere als techstad? Het aantal woningen in Almere groeit dus, maar hoe zit het met werk in het gebied? "Afgelopen jaar zijn er 4000 banen bijgekomen, dat is echt stevig." volgens Lekkerkerker. "Er zijn bijna 100.00 banen in Almere op dit moment." Ook zijn er in de stad mooie innovatieve bedrijven gevestigd, op het gebied van IT, energietransitie, chiptechnologie en slimme mobiliteit, vertelt ze. "Dat weten veel mensen niet."

Quote "Belangrijk om als stad economisch mee te groeien" Judith Lekkerkerker - strateeg stedelijke ontwikkeling en regio

"Het is belangrijk dat je als stad economisch meegroeit." aldus Lekkerkerker. Volgens haar zorgt een toename in het aantal inwoners ook voor een groei in werkgelegenheid. Zoals in de zorg, in winkels en het onderwijs. Maar die groei is niet genoeg. Het is daarnaast belangrijk dat je als grote stad een aantal specialisaties hebt. “Met de al aanwezige bedrijvigheid liggen er voor Almere wat dat betreft kansen op het snijvlak van technologie en transities. Om aan die specialisaties te werken, zetten we stevig in op het versterken van de kenniseconomie. Zo zijn er sinds 2010 twee hogescholen in de stad. Ook investeert de stad, samen met het Rijk, de komende jaren in verdere versterking van het onderwijs. Op alle niveaus, van mbo tot universitair.

