Stad nl Slotervaartziekenhuis vijf jaar na sluiting: een laagdrempelig zorgcentrum voor iedereen

Vijf jaar geleden ging het Slotervaartziekenhuis failliet en moest het dicht. Maar de deuren van de hoofdingang zijn weer open. Het voormalige ziekenhuis is nu in gebruik als een innovatief zorgcentrum met aandacht voor zorg, welzijn en preventie. "Het is heel laagdrempelig."

Als je aan komt rijden zou je niet zeggen dat het voormalige Slotervaartziekenhuis weer op volle kracht draait. Of in ieder geval op halve kracht, want nog niet elke verdieping is in gebruik. Er wordt druk verbouwd om eind volgend jaar alles af te hebben. Om bij de hoofdingang te komen moeten bezoekers langs bouwhekken en om afzettingen heen. Maar eenmaal binnen ziet alles er uit als het nieuw. "Het is ook hartstikke nieuw. We zijn in september opengegaan, zegt Geertjen Pot van vastgoedonderneming Zadelhoff bv.

Geertjen Pot/Zadelhoff bv - AT5

Zadelhoff kocht het voormalige ziekenhuis met als voorwaarde dat de zorgfunctie behouden bleef. En dat is gelukt. Twee jaar geleden opende het Slotervaart Gezondheidscentrum waar onder meer huisartsen en fysiotherapeuten praktijk houden. "Verder hebben we een stukje welzijn", vertelt Pot. "Dat zit in het Louwes Lab. Daar is een buurtteam, een broedplaats en een buurtcafé." En na een twee jaar durende renovatie hebben nu drie nieuwe zorgpartijen de deuren geopend in het Kruisgebouw van het voormalige Slotervaartziekenhuis. Koninklijke Kentalis, Diabeter Centrum Amsterdam en ROC TOP. Sinds september krijgen de studenten van alle zorg- en welzijnsopleidingen hier les.

Diabeter Centrum Amsterdam - AT5

Al wat langer zit de hartpoli van Cardiologie Centra Nederland in 'Het Slotervaart', zoals het gebouw nu heet. Cardioloog Michiel Winter werkt zowel hier als in het AMC. "Het is hier wat laagdrempeliger, patiënten voelen zich hier wat meer thuis. We stralen niet de sfeer van een ziekenhuis uit. We werken veel samen met de andere mensen in huis. Ook voor de huisartsen kunnen we laagdrempelig zijn en beschikbaar. We hebben diëtisten, diabeteszorg, dus we kunnen eigenlijk het hele pakket van cardiovasculaire risico's in kaart brengen en ook laagdrempelig behandelen."

Op dit moment worden er bovenop het Kruisgebouw nog twee verdiepingen bijgebouwd. Die moeten eind volgend jaar worden opgeleverd. Ook zijn er plannen voor de bouw van zo'n 700 woningen op het terrein. Komende woensdag - op 1 november - houdt Het Slotervaart open huis voor de buurtbewoners.