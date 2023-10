Halsema roept stad op tot wederzijds begrip rondom conflict Israël en Hamas

Tijdens de opening van het Vrijdenkersfestival in De Balie vanavond, vraagt burgemeester Halsema de stad tot wederzijds begrip rondom het conflict tussen Israël en Hamas. Dit doet zij tijdens de thema-avond waarbij de queer community centraal staat. "Als ik het heb over de behoefte aan empathie en tolerantie, kan ik de situatie in Israël en Gaza, en het effect dat dit heeft op Amsterdam en andere steden, niet negeren", aldus Halsema.