Damsko volgt in nieuwe miniserie DENNIS! de excentrieke Jordanees in zoektocht naar faam

Vanaf maandag 30 oktober is er een nieuwe miniserie te zien in het AT5-programma Damsko. Vier weken lang volgen we geboren Jordanees Dennis Beyerinck, die probeert door te breken als zanger en schrijver.

In eerdere uitzendingen van Damkso trad Dennis in een andere rubriek al eerder op aan de bar met zijn sterke verhalen. Nu draait het helemaal om hem. Sinds kort heeft de Landsmeerder en geboren Jordanees een eigen nummer geschreven over zijn jeugd in de Jordaan: 'Eerste Boomdwarsstraat nummer 10'. Volgens Dennis zelf heeft het nummer alles in zich om te slagen. "Het zal misschien geen nummer-1 hit worden, maar ik zou het mooi vinden als dit een soort van 'Het Dorp' van Wim Sonneveld van de Jordaan wordt."

Multitalent

In het vierluik zien we niet alleen hoe Dennis probeert door te breken als muziektekstschrijver en zanger, maar ook dat hij sinds kort ook een gedichtenbundel heeft uitgegeven in eigen beheer. Voor De Amsterdamsche Ajax Podcast (AAP) schreef hij al langer gedichten over Ajacieden. Nu wil hij ze, verzameld en wel, zelfs presenteren in de Johan Cruijff Arena.

En alsof dat niet genoeg is, ambieert Dennis het ook volgend jaar om op zijn verjaardag met een cabaretvoorstelling in Carré te staan. En dat zonder enige podiumervaring. De vraag is of het hem allemaal zal gaan lukken.

De miniserie DENNIS! is vanaf maandag 30 oktober te zien in het programma Damsko. Alle afleveringen van Damsko zijn hier terug te zien.