Gemeente geeft extra compensatie aan chronisch zieken met laag inkomen

In totaal hebben 16.400 Amsterdammers recht op de extra energiecompensatie. Wethouder Marjolein Moorman (Armoede): "Amsterdammers met een chronische ziekte of beperking hebben onvermijdelijk te maken met hogere energiekosten, bijvoorbeeld voor elektrische hulpmiddelen of extra stookkosten. Hierop kunnen zij niet bezuinigen. Hun financiële zorgen en stress gaan ons aan het hart."

Afhankelijk van de specifieke gezondheidssituatie krijgt deze groep maandelijks al maximaal 91,25 euro. Het grootste deel, zo'n 15.000 mensen, heeft recht op een maandelijkse compensatie van 20 euro. De extra compensatie van 100 euro wordt in december uitgekeerd, hiervoor hoeft er geen nieuwe aanvraag te worden gedaan: iedereen die de maandelijkse tegemoetkoming ontvangt, krijgt in december automatisch het hogere bedrag.

Geen structurele oplossing

De gemeente ziet de compensatie als een 'stap in de goede richting' om chronisch zieke Amsterdammers met een laag inkomen te helpen hun energierekening te betalen. Deze groep is 'structureel geholpen als er een herziening komt van de sociale zekerheid', zo schrijft de gemeente op de website.