Nieuwe miniserie DENNIS!: geboren Jordanees wil doorbreken met boek en lied

In de nieuwe miniserie DENNIS! in het programma Damsko volgen we Landsmeerder en geboren Jordanees Dennis Beyerinck die het wil gaan maken als schrijver en muzikant. Hij bracht kort geleden een eigen bundel uit met gedichten over verschillende Ajacieden en ook schreef hij een nummer over zijn ouderlijk huis in de Jordaan. Volgens Dennis zelf is het allemaal goud waard.

"Ik ben geen dichter", zegt Dennis bescheiden, zittend aan zijn keukentafel in Landsmeer. "Dichters zijn mensen tegen wie ik opkijk." Maar dan doorbreekt hij razendsnel zijn eigen nuance door er direct achteraan te zeggen: "Nee fuck it, ik schrijf gedichten, dan ben ik gewoon dichter." Het is een typisch gesprek met de 54-jarige Dennis Beyerinck, waarvan er in de miniserie DENNIS! nog vele zullen volgen. In het programma Damsko is Dennis een bekend gezicht, hij vertelde in de rubriek "Sterk Verhaal" eerder verhalen aan de bar. Maar zijn recente plannen maken het dat wij hem in vier afleveringen beter willen leren kennen. Damsko treft Dennis op de dag dat er een levering van 1400 boeken wordt gedaan bij zijn huis, hij heeft namelijk zijn eigen gedichtenbundel uitgebracht met gedichten over Ajacieden. "Het is best spannend vandaag, de boeken komen eraan. Dit is misschien wel hoe Mulisch zich gevoeld moet hebben."

'Ik ga zoveel liedjes verkopen, dat ik dit huis terug kan kopen' Ook schrijft Dennis sinds een paar jaar teksten voor liedjes. Hoewel hij al een paar teksten aan zangers heeft weten te slijten, heeft hij één nummer zelf ingezongen. Het gaat om het nummer Eerste Boomdwarsstraat Nummer 10. "Veel zangers zeiden tegen me dat ze het een topnummer vonden, maar dat het te persoonlijk was. Daarom heb ik het zelf ingezongen." Het nummer gaat, zoals de titel al doet vermoeden, over zijn ouderlijk huis en de buurt waar Dennis vroeger opgroeide in de Jordaan. "Mijn beste vriend woonde hier om de hoek, we voetbalden de hele dag op straat. Het was echt een bijzondere tijd." Tijdens de filmopnames krijgt Dennis een onverwacht kijkje in het huis waar zijn wieg stond, dat nu helemaal gerenoveerd en opgeknapt is door de huidige eigenaar. Dennis grapt naar Onno, de bewoner: "Als mijn nummer een nummer één hit wordt, dan gaat de waarde van jouw huis ook stijgen. Moeten wij niet een percentage afspreken vriend?" Maar eenmaal buiten heeft hij een ander plan. "Weet je wat, ik ga gewoon zoveel nummers verkopen, dat ik mijn eigen huis terug kan kopen. Wat denk je daarvan?" De miniserie ‘DENNIS!’ is onderdeel van het programma Damsko.