Politie ontdekt ruim 1.500 gram cocaïne, 20.400 euro en flessen oplosmiddel bij controle woning

De politie en de gemeente hebben in oktober tijdens een 'spookburgeractie' aan de Pampuslaan drie personen van respectievelijk 20, 25 en 41 jaar aangehouden. In de woning is in totaal 1.598 gram cocaïne en een geldbedrag van 20.400 euro gevonden.

De woning waar de drugs en het geld werden aangetroffen viel onder een 'strafrechtelijke doorzoeking'. Het ging hierbij om een zogenaamde 'spookbewoning'. Daarvan is sprake als mensen zich niet hebben ingeschreven in het bevolkingsregister of valse papieren gebruiken om uit beeld te blijven van de overheid. Dit soort panden wordt vaak gebruikt voor criminele doeleinden. Belastingdienst, politie en gemeente vermoedden dat dit adres werd gebruikt door criminelen.

Doorzoeking

Tijdens de doorzoeking van de woning werden een blok van 986 gram cocaïne en een plastic zak met 612 gram cocaïne gevonden. Ook lagen er verschillende zakjes met poeders, vermoedelijk verdovende of versnijdingsmiddelen.

Naar aanleiding van de hoeveelheden drugs gaat de politie ervan uit dat het om handelshoeveelheden gaat, mede omdat er materialen lagen die daarop wijzen. Zo zijn er een oven, vacuümmachine en pers, sealapparaat, weegschaal en diverse flessen met oplosmiddelen gevonden. "De straatwaarde van de aangetroffen drugs is in totaal ongeveer 40.000 euro", schrijft de politie. Tot slot is er op een andere plek in de woning nog een geldbedrag van 20.4000 euro gevonden.

Voorlopige hechtenis

De drie personen zijn in de woning zelf aangehouden. Ze zijn verhoord en inmiddels ook voorgeleid aan de rechter-commissaris. "Van de drie verdachten is er één in voorlopige hechtenis geplaatst", aldus de politie. Het onderzoek zelf loopt nog.

Met de verhuurder van de woning is een 'bewustwordingsgesprek' gevoerd. Hiermee wil de politie voorkomen dat de man zijn woning vaker aan criminelen gaat verhuren. Ook wordt de verhuurder gevraagd 'een kritische blik te werpen op zijn huidige woningportefeuille en huurders'.