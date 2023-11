Miniserie DENNIS! #2: Van toiletpapier-koning tot zanger

In de miniserie DENNIS! van het programma Damsko volgen we Landsmeerder en geboren Jordanees Dennis Beyerinck die het wil gaan maken als schrijver en muzikant. In deze aflevering zijn we bij de opnames van de videoclip van Dennis, en leren dat hij tot voor kort een heel ander leven leidde dan dat van zanger en schrijver.

''Ik hoef niet een clip zoals iedereen die heeft. In de kroeg, met een accordeonist en wijven.” Dennis Beyerinck weet heel goed hoe de clip van zijn nummer 'Eerste Boomdwarsstraat Nummer 10' over zijn jeugd in de Jordaan, eruit moet zien. Hij legt het de cameraman haarfijn uit. ''Iedereen houdt dit schilderij voor zich en zingt een regel uit het nummer. En ik laat het allemaal door vrienden en familie doen." Op het schilderij, dat zijn opa ooit heeft laten maken, is de straat van Dennis en zijn ouderlijk huis te zien. ''Ik heb dit idee van de clip samen met mijn dochter Liv bedacht'', vertelt Dennis. ''Ik wil gewoon over twintig jaar dit kunnen opzoeken op YouTube en dan mijn moedertje kunnen zien, en al mijn gabbers.'' Dennis is druk met zijn nummer en nu dus de videoclip. Maar ook met zijn gedichtenbundel is hij nog steeds in de weet. Volgens Dennis’ moeder Ria, die ook bij de opnames van de clip is, is het nooit anders geweest. ''Zo is hij. Het staat nooit even stil in dat hoofd van hem. Hij heeft altijd zoveel ideeën, dat hij nooit één goed afmaakt. Daarom mislukken er ook zoveel dingen die hij bedenkt."

‘Ik laat iets futiels als mislukking niet mijn geluk in de weg zitten.’ Dennis leefde niet altijd het leven van een creatieveling die zijn dagen vult met het schrijven van muziekteksten en gedichten. Hij had jarenlang een baan als eigenaar van een groothandel in toiletartikelen. “Ik begon als 20-jarige op de wagen, tot ik mede-eigenaar was en mijn compagnon uitkocht.” Na enkele hogere taxeringen verkocht Dennis jaren later het bedrijf aan zijn grootste leverancier, maar er werd hem naar eigen zeggen een bonus van zes ton door de neus geboord. Na andere mislukte ondernemingen en een zware depressie bedacht Dennis zich dat hij op een kruispunt stond in zijn leven. “Ik dacht je bent op de helft van je leven, wat heb je nou altijd willen doen? Schrijven. Ik dacht toen ik doe het gewoon!” Sindsdien heeft hij zich volledig op het schrijven gestort, van gedichten tot muziekteksten. Dennis snapt het commentaar van zijn moeder Ria wel, die zegt dat hij zoveel dingen tegelijkertijd bedenkt dat er nooit iets lukt. “Dat hoor ik mijn hele leven al. Ik ben een open boek, ik vertel over alle ideeën die in me opkomen. En dan mislukken er soms een paar dingen. Maar ik laat iets futiels al mislukking niet mijn geluk in de weg zitten.” De miniserie ‘DENNIS!’ is onderdeel van het programma Damsko.