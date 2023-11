Pas geopende Berlagebrug drie nachten dicht, taxibusjes ingezet voor voetgangers

De brug, die Zuid en Oost met elkaar verbindt, was maandenlang dicht vanwege de aanleg van een nieuw beweegbaar brugdek en een nieuw binnenwerk. Het idee was om in die tijd ook te testen, maar door storm Ciarán op 2 november moesten die testen uitgesteld worden. Afgelopen vrijdag was de brug wel weer toegankelijk voor verkeer.

Tijdens de werkzaamheden lag er een hulpbrug voor fietsers en voetgangers, maar die is al weggehaald. Er zijn daarom andere maatregelen genomen voor de komende drie nachten. "Voor voetgangers staan op beide oevers tussen 22.00 en 06.00 uur taxibusjes klaar", laat de gemeente weten.

Fietsers moeten omrijden via de Nieuwe Amstelbrug of Amstelstroomlaan en gemotoriseerd verkeer moet via de Amstelstroomlaan of Torontobrug. Buslijnen van het GVB en nood- en hulpdiensten kunnen volgens de gemeente wel over de Berlagebrug.

Het was eigenlijk de bedoeling dat er inmiddels ook weer trams over de brug zouden rijden, maar begin deze maand bleek dat dat nog maandenlang duurt. Het op maat gemaakte tramspoor past namelijk niet.