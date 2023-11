Onderzoek: wedstrijd met aanstekerincident Klaassen had rampzalig kunnen verlopen

De bekerwedstrijd in februari van dit jaar, waarbij Davy Klaassen door een aansteker gewond raakte aan zijn hoofd, had voor het publiek op de tribune rampzalig kunnen verlopen. Dat blijkt uit onderzoek van auditteam Auditteam Voetbal en Veiligheid, meldt de NOS . Bij de wedstrijd waren alleen Feyenoord-supporters aanwezig.

Onder druk van ongeduldige supporters werd bij de toegangspoorten besloten te stoppen met fouilleren, blijkt uit een reconstructie van de wedstrijd. Op sommige tribunes was meer publiek dan toegestaan, ook de trappen zatenvol. De combinatie van binnengesmokkelde fakkels en vuurwerk, grote spandoeken en overvolle supportersvakken, waarbij ook alle trappen bezet waren, veroorzaakte grote brandveiligheidsrisico's.

"De kans dat door fakkels of afgeschoten projectielen de vlag in brand had kunnen vliegen en dat in de brand en rook mensen in paniek waren geraakt, mensen brandwonden hadden opgelopen en dat mensen verdrukt zouden worden, is te groot om er niets tegen te doen en daarom moet daartegen worden opgetreden", aldus het auditteam. De onderzoekers noemen het wonderbaarlijk dat bij de wedstrijd op de tribune geen slachtoffers zijn gevallen.

Reactie burgemeester

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb wil lering trekken uit het rapport en denkt aan een verbod op grootschalige sfeeracties en fakkels: "Net onder het spandoek waren veel vuurwerk en fakkels. Als dat spandoek vlam vatte, kon dat ernstige gevolgen hebben", aldus Aboutaleb.

Tijdens de wedstrijd werd Davy Klaassen geraakt door een aansteker die vanaf de tribune werd gegooid. Beelden van zijn bebloede hoofd gingen de wereld over.