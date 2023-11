Miniserie DENNIS! #3: Het boek en de rondo

In de miniserie DENNIS! in het programma Damsko volgen we Landsmeerder en geboren Jordanees Dennis Beyerinck die het wil gaan maken als schrijver en muzikant. Deze aflevering probeert Dennis de ultieme presentatie bij Ajax te krijgen voor zijn gedichtenbundel, en de bedoeling is dat Sjaak Swart hem erbij gaat helpen.

“Dit is het geheime 'sjakiepaadje'", zegt Dennis terwijl hij rechtsaf slaat een fietspad op. Hij rijdt naar Zeeburgia waar Mistar Ajax Sjaak Swart zijn tweewekelijkse rondo houdt. Sinds kort mag Dennis meedoen. Via een kennis die Sjaak goed kent, kwam hij er een paar weken geleden terecht. "Ik vind het een eer om mee te mogen doen, had nooit gedacht dat ik tussen mijn helden zou staan te voetballen. Tussen Aron Winter, Freek de Jonge, Frank Lammers, Simon Tahamata." Maar Dennis zou Dennis niet zijn als hij uit deze droom niet een extra slaatje zou proberen te slaan. Een paar weken terug vroeg hij namelijk aan Sjaak Swart of hij zijn pas zelf uitgegeven boek vol gedichten over Ajacieden, mag presenteren aan Mister Ajax himself in de Arena.

‘Hij heeft de goede woorden gekozen’ "Sjaak die zei direct 'is goed'! En hij begon Ajax te bellen en het te regelen." Volgens Dennis was Sjaak onder andere zo enthousiast omdat hij Dennis' opa Dries Blankert goed kende. Blankert, die vroeger een tapijten- en gordijnenzaak had in de Jordaan, was namelijk goed bevriend met Rinus Michels en andere Ajacieden. Maar ook de inhoud van het boek kon Swart boeien. Wanneer Dennis het gedicht voordraagt luistert hij aandachtig. "Hij kan beter schrijver dan voetballen", grapt Swart. "Maar hij heeft het goed gedaan met dat boekje. Hij heeft de goede woorden gekozen." Of Sjaak Swart Dennis' gedroomde boekpresentatie voor elkaar kan krijgen zie je in aflevering drie van DENNIS!. De miniserie ‘DENNIS!’ is onderdeel van het programma Damsko.