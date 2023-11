Ajax rest van eerste seizoenshelft zonder Van den Boomen vanwege knieblessure

Ajax moet het in ieder geval tot aan de winterstop doen zonder Branco van den Boomen. De middenvelder heeft een blessure aan zijn linkerknie en moest geopereerd worden. De verwachting is dat hij in het nieuwe jaar weer mee kan gaan trainen met de selectie van John van 't Schip.

Van den Boomen liep tijdens de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen een blessure op aan zijn linkerknie. Die wedstrijd speelde hij wel uit, maar in de dagen daarna bleef de pijn aanhouden. Van den Boomen miste daardoor de duels met Brighton & Hove Albion en Almere City en moest afgelopen week ook worden geopereerd. "Het is fijn dat ik snel geopereerd kon worden", aldus de middenvelder. "Voor mij is nu een periode van revalidatie van start gegaan."

Tussen vrees en hoop

Na afloop van de wedstrijd tegen Almere liet trainer Van 't Schip weten dat hij al vreesde dat Van den Boomen moest worden geopereerd, maar hoopte wel dat de blessure al met al zal meevallen. De middenvelder is tot aan de winterstop in ieder geval niet meer inzetbaar. "Als de revalidatie naar verwachting verloopt dan zal ik na de winterstop weer met het team kunnen meedraaien in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft", laat Van den Boomen weten.

De middenvelder keerde deze zomer transfervrij terug naar Ajax, waar hij een gedeelte van zijn opleiding heeft gevolgd. Hij begon onder Maurice Steijn als basisspeler, maar kwam na mindere prestaties terecht op de bank. Onder Van 't Schip vond hij zijn vorm weer enigszins terug en werd hij weer basisklant. Vanwege de blessure mist Van den Boomen onder andere de duels met Vitesse, Olympique Marseille, Sparta Rotterdam en AEK Athene.