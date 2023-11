Zo worden de honderden stemlocaties opgebouwd: "We zijn er maandenlang mee bezig"

Morgen mogen we weer stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen, en in de gemeente Amsterdam kan dat bij 496 stembureaus op 373 locaties. Voor de stemmers een snel geklaard klusje, maar al die bureaus moeten natuurlijk ook opgebouwd worden. En dat is nog een heel logistiek karwei.

"Het is best wel een grote operatie, ja. Waar we achter de schermen al maanden van tevoren mee bezig zijn", vertelt Jorryt Jansma. Hij is voorman bij verhuisbedrijf Apollo Verhuizingen, dat de schone taak heeft om met zeventien teams in de stad binnen twee dagen alle stemlocaties op te bouwen.

Met twee andere collega's is Jansma bezig in het Haarlemmermeerstation, een van de drukkere locaties in de stad. De tafels voor de voorzitters, de stemhokjes en de stembussen worden nauwkeurig neergezet. Het moet allemaal precies staan zoals is beschreven op een tekening van de gemeente. Zo niet, dan wordt de locatie op het laatste moment afgekeurd en moet het team op de ochtend zelf nog aanpassingen maken.

Volle stembussen

"De stembus is heel belangrijk. In 2020 hadden we één stembus per stembureau, maar die waren binnen no time vol en moesten we allemaal stembussen nabrengen. Dus we brengen er nu als standaard twee per stembureau."

Het idee is dat ieder bureau in ieder geval 1200 stemmers aankan, daarom krijgen ze allemaal 1250 stembiljetten. Sommige locaties zijn populair. Daar worden gedurende de dag meer biljetten naartoe gebracht.

Het Haarlemmermeerstation is daar een van, weet Jansma uit ervaring. "Drie jaar geleden hadden we hier één stemlokaaltje en dat was gewoon te weinig voor deze wijk. Toen zag je dat het echt stormliep en dat er tot 's avonds laat rijen voor de deuren stonden. Dat hebben ze nu een beetje voorkomen door een extra stembureau hier."