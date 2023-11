Miniserie DENNIS! #4: het debuut in Carré

In de miniserie DENNIS!, in het programma Damsko, volgen we Landsmeerder en geboren Jordanees Dennis Beyerinck die het wil gaan maken als schrijver en muzikant. In deze laatste aflevering trekt Dennis de stoute schoenen aan en gaat hij naar Carré, waar hij volgende jaar wil debuteren als cabaretier met een theatervoorstelling.

"Het klinkt misschien oneerbiedig naar cabaretiers, ik weet dat het een vak is. Maar ik ga dit gewoon doen." Dennis maakt zich totaal niet druk over hoe hij de zaal vol zal krijgen zonder enige bekendheid. "1800 plaatsen, met wat familie en vrienden kom ik al een heel end, en de rest moet je gewoon verkopen. Laat dat nou mijn specialiteit zijn", lacht hij.

Dennis heeft zijn kantoorleven al een paar jaar achter zich gelaten. Hij maakte in 2021 een ommezwaai, en richtte zich volledig op het dichten schrijven en muziek maken. Nu gaat hij nog een stapje verder. Hij wil zonder enige podiumervaring volgend jaar op zijn verjaardag op de planken staan met een eigen voorstelling in Carré.

'Die hele show, 2 à 3 uur, die heb ik in mijn hoofd al af'

Volgend jaar wordt Dennis 55 en zit hij naar eigen zeggen als 35 jaar niet in het vak van cabaretier. "Ik was 20 en ik moest een keuze maken wat ik ging doen met mijn leven. Echt geld verdienen of creatieve dingen doen. Ik koos het eerste, dus nu kan ik zeggen dat ik 35 jaar geen cabaretier ben. Dat jubileum verdient een mooie show, en laat dat nou direct mijn debuut zijn."

Dennis ziet de hele show al voor zich. Hij wil de avond vullen met nummer dat hij zelf heeft geschreven, en de artiesten die die nummers hebben gezongen hun beurt geven op het podium. "Ik heb genoeg verhalen om die avond te vullen. Die twee à drie uur, die vul ik wel. Ik heb die hele show in mijn hoofd al af." Een knaller wordt volgens hem het moment dat hij zijn nummer zingt over zijn jeugd in de Jordaan, het nummer 'Eerste Boomdwarsstraat Nummer 10'. "Dan valt het doek op een gegeven moment en verschijnt er achter mij een enorm koor, samen met mijn moeder, die dan het refrein meezingen." Of het Dennis gaat lukken zijn idee aan de man te brengen bij Carré zie je in de laatste aflevering van DENNIS!.

De miniserie ‘DENNIS!’ is onderdeel van het programma Damsko.