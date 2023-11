Ouderen vast in te grote gezinshuizen: "We willen in onze buurt blijven"

We zitten midden in een woningcrisis en het einde is nog niet in zicht. Maar wat kunnen we doen om de wooncrisis iets lichter te maken? Een idee is dat oudere Amsterdammers kleiner gaan wonen om plek te maken voor starters. In deze Bouw Woon Leef podcast spreken we Hans Wamsteeker (84) uit Buitenveldert. Hij vertelt wat hij ziet in zijn buurt en zelf ervaart als Amsterdammer op leeftijd.

Hans Wamsteeker, 80-plusser, woont in een kast van een huis in Buitenveldert en is hier een voorbeeld van. Hij weet als geen ander hoe lastig het kan zijn voor ouderen om te verhuizen. Na het uitvliegen van zijn zoon en het overlijden van zijn echtgenote in 2019 woont hij helemaal alleen in zijn zeer ruime gezinswoning in Buitenveldert.

De vergrijzing gaat er de komende jaren niet minder op worden in de stad en we zitten met een woningtekort. Uit onderzoek blijkt dat het doorschuiven van ouderen naar kleinere woningen veel ruimte zou opleveren op de woningmarkt.

Volgens hem moeten ouderen daarom verleid worden om te verhuizen. Zoals een passende ouderenwoning en idealiter met zorg dichtbij. Maar een van de belangrijkste voorwaarden om ouderen in beweging te krijgen volgens Wamsteeker, is iets aanbieden in de buurt. "Ouderen zijn niet bereid om te verkassen van Zuid naar een leuke plek in Noord. De nieuwe woning moet in de buurt zijn."

Wamsteeker verklaart dat hij het wel begrijpt waarom ouderen hun grote huis niet zomaar verlaten. De vertrouwde omgeving is namelijk iets wat veel ouderen niet zomaar willen opgeven. "Je hebt je loopje, je eigen vaste plekken, als je bij de bakker komt weten ze wie je bent en vragen ze hoe het gaat. Er is een gevoel van nabijheid, gemeenschap en verbondenheid."

Ook geeft Wamsteeker aan dat de overstap van een koopwoning naar een huurwoning niet zo simpel is als dat het lijkt. "De oversteek van koop naar koop is wel eenvoudig, dus dat ga ik doen. Het aantal koopwoningen in Amsterdam zijn echter beperkt waardoor ouderen lang in hun grote huis blijven zitten."

In de nieuwe documentaire van Bouw Woon Leef: 'Iedereen een Huis' , is er uitgebreid gesproken over het complex De Nieuwe Sint Jacob. Hier leven oud en jong door elkaar heen. Het is volgens Wamsteeker een bijzonder goed idee om jonge gezinnen en ouderen meer met elkaar te verbinden door middel van wonen. "Wat is er mooier dan gezinnen laten samenleven met ouderen. Niet alleen in de wijk, maar misschien nog mooier in één complex."

"Ik heb wrakke knieën, het einde van het wonen in deze woning is in zicht."

Twee hoog en wrakke knieën

Ook het project Stadsveteraan in het Amstelkwartier komt aan bod in het gesprek. We spraken eerder Willemien Klarenberg, die heeft besloten om in te trekken in het complex. Ze is 70 jaar en vond het tijd om haar grote woning achter te laten, nu verhuizen nog makkelijk gaat omdat ze nog fit is.

Wamsteeker deelt de mening dat het beter is om op tijd te verhuizen als oudere en het niet te lang uit te stellen. Hij ziet het gebeuren in zijn buurt dat ouderen soms te lang blijven zitten. Hij merkt zelf ook dat gezondheid een belangrijk onderdeel is van wonen. Zijn huis heeft drie woonlagen met meerdere trappen. "Ik heb wrakke knieën, dus het einde van het wonen in deze woning is in zicht."

Zo is hij druk op zoek naar een nieuw en kleiner plekje: "Nu heb ik nog de fut en de energie en nu ga ik het dus ook doen."