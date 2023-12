Amsterdam maakt zich op voor 30 km/u: ''We hebben 4500 borden geplaatst''

Nog een paar dagen en dan geldt, vanaf 8 december, op de meeste plekken in de stad een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur voor autoverkeer. Voor het zover is moet eerst de bebording en belijning hierop worden aangepast. In Het Verkeer meer over deze logistieke uitdaging.

''Op dit moment zijn we de verkeersborden in de stad aan het veranderen'', vertelt aannemer Jean-Paul La Brijn. ''We hebben zo'n 4500 borden geplaatst en ook 3500 palen.'' Op die borden zit een tijdelijke sticker. Deze stickers worden in de nacht van 7 op 8 december verwijderd. ''En dan is Amsterdam klaar voor 30 kilometer per uur.''



Behalve het plaatsen van nieuwe borden moet ook de belijning op de weg worden aangepast, legt verkeersontwerper Michiel Beers uit. Voor een aantal wegen, de invalswegen, blijft 50 kilometer per uur gelden. Deze wegen krijgen een dubbele doorgetrokken middenstreep. ''En de wegen die 30 kilometer per uur worden, daar gaan we in het voorjaar van 2024 zoveel mogelijk markering weghalen'', legt Beers uit.

Dit alles om duidelijk te maken dat een straat zonder markering 30 kilometer per uur is.