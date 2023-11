In Brussel is 30 km/u al verplicht en het bevalt: "Een verhaal zonder duidelijke nadelen"

De maatregel om op een groot deel van de wegen in de stad 30 kilometer per uur in te voeren gaat bijna in. Vanaf volgende week vrijdag, op 8 december, wordt de maximumsnelheid aangepast en volgt Amsterdam onder andere Brussel, waar deze maatregel al sinds 1 januari 2021 geldt.

Kris Hendrickx is ervaringsdeskundige en volgt als verslaggever van de lokale omroep Bruzz in Brussel alles omtrent mobiliteit. Hij ziet dat de Belgische hoofdstad al aardig gewend is geraakt aan de maatregel en maakt na een kleine twee jaar de balans op. "Het is eigenlijk merkwaardig voor het mobiliteitshoofdstuk in de stad, maar het is een verhaal waar je geen echte duidelijke nadelen bij hebt", legt hij uit. "Uit de metingen blijkt zelfs dat de duur en reistijd eigenlijk niet verlengd is."

Minder ongevallen

Volgens de experts die hij sprak komt dat door een rustiger verkeersbeeld. "Je ziet dat mensen trager gaan rijden, maar er wordt ook minder nerveus gereden", aldus Hendrickx. "Het tweede effect is dat er daardoor minder ongevallen zijn. Dat was in elk geval zo in het jaar daarna hier in Brussel. Het is ook zo in andere steden die het al jaren eerder hebben ingevoerd."

Hij zet daar wel een kanttekening bij, want die daling zette zich niet door in Brussel. Er wordt onderzocht waar dat vandaan komt, maar volgens Hendrickx zou het kunnen komen door de groeiende hoeveelheid stepjes in Brussel.

Stiller

De effecten beperken zich niet tot invloed op weggebruikers. Ook de stad als geheel, ervaart voordelen nadat de maatregel is ingesteld. "Het wordt stiller, de stad wordt stiller en rustiger", geeft hij aan. "Het doet mij denken aan wat de burgmeester van Grenoble mij vertelde. Alsof je een razende kiespijn hebt die verdwijnt. Opeens heb je een gevoel van 'wauw'."