Keti Koti op lijst van immaterieel erfgoed

Keti Koti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht en gevierd, is vandaag officieel bijgeschreven op de lijst van immaterieel erfgoed van Nederland.

Op de lijst staan cultuuruitingen die door erfgoedgemeenschappen worden beleefd als erfgoed en hen een gevoel van identiteit geven. Jaarlijks wordt er op Keti Koti, wat op 1 juli valt, stilgestaan bij het Nederlandse slavernijverleden. De afschaffing daarvan wordt dan herdacht en gevierd met de Bigi Spikri, de Nationale Herdenking Slavernijverleden in het Oosterpark én feesten.

NiNsee

Dat Keti Koti is bijgeschreven op de lijst immaterieel erfgoed is op voordracht van NiNsee, het Nationaal Instituut Slavernijverleden en Erfenis. Directeur Urwin Vyent en bestuursvoorzitter Linda Nooitmeer ondertekende vandaag het certificaat in het stadsarchief.

"Met de bijschrijving in de inventaris laten de gemeenschappen zien dat ze bezig zijn met de borging van het immaterieel erfgoed en werken ze aan de zichtbaarheid en de bespreekbaarheid van het erfgoed", reageert het instituut. Keti Koti staat al sinds 2020 in de Canon van Nederland.

Excuses van de koning

Afgelopen Keti Koti bood koning Willem-Alexander zijn excuses aan voor de rol van de Nederlandse staat in het slavernijverleden. De koning maakte de excuses namens de regering, maar hij zei de excuses zelf met hart en ziel én intens te beleven. In 2021 bood burgemeester Femke Halsema haar excuses aan namens de gemeente Amsterdam en in 2022 deed de Nederlandsche Bank en de provincie Noord-Holland dat ook.

Kijk hier de Keti Koti van dit jaar terug met de traditionele Bigi Spikri, de kleurrijke optocht in traditionele kledij, de Nationale Herdenking Slavernijverleden en de excuses van koning Willem-Alexander.