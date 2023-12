Nieuw Europees voetbaltoernooi voor vrouwenvoetbal

Waar de Ajax Vrouwen nu voor het eerst furore maken in de Champions League, zou dat vanaf het seizoen 2025/26 ook kunnen in het tweede Europese toernooi voor vrouwen. De Uefa heeft gisteren het nieuwe toernooi aangekondigd. Ook de Champions League krijgt vanaf dat seizoen een andere vorm.

Het toernooi - waar de Uefa nog geen naam aan heeft gegeven - kent geen groepsfase, maar is direct in knock-out vorm. Er is plek voor nieuwe teams en afvallers uit de voorrondes van de Champions League, in totaal doen er 64 clubs mee aan het toernooi.

De opzet bestaat uit zes rondes die elke een thuis- en uitwedstrijd kennen. De winnaar van het tweede toernooi plaatst zich voor de tweede voorronde van de Champions League van volgend seizoen.

Voor het Nederlandse voetbal betekent het dat er meer kans is dat verschillende clubs in een Europese competitie spelen. Nu mogen de nummers 1 en 2 van de competitie meedoen aan de voorrondes van de Champions League, maar als je daarin verliest - zoals FC Twente dit jaar overkwam - is het avontuur voorbij. Afvallers krijgen straks een tweede kans in het nieuwe toernooi. Ook voor de nummer drie van de competitie in Nederland is er plek in het toernooi.