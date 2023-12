Een grafkist bij het afval en vrouw doodgeschoten door buurman: AT5 in maart & april

Ook in de maanden maart en april gebeurt er van alles in Amsterdam. Goede dingen, maar ook tragische ongelukken en misdrijven. Zo wordt Karin in de Staatsliedenbuurt doodgeschoten in het bijzijn van haar kindje. De buurt is in shock.

Ondertussen wordt er bij de Arena flink geld verdiend aan het verzamelen van lege flesjes. En hoewel het bij Ajax nog altijd niet draait, is er een man in het stadion die nooit verzaakt: langezijdeloper Gerard krijgt daarom een heldenspeld. 1 maart: een dodelijk ongeval De maand begint tragisch. Een 73-jarige man wordt op de fiets aangereden door een scooter en overlijdt ter plekke aan zijn verwondingen. De scooterrijder vlucht, maar kan een dag later worden aangehouden. Het gaat om een 19-jarige Rotterdammer. Hij is weer op vrije voeten, maar wordt door het Openbaar Ministerie wel verdacht van dood door schuld. De buurt is niet verbaasd dat het die nacht mis is gegaan.

9 maart: doodskist bij het grofvuil In Amsterdam wordt van alles bij het grof vuil gelegd, maar een doodskist? Geen gebruikelijk voorwerp om even te gebruiken en weer weg te gooien. Iets later meldt de originele eigenaar zich. Jacky. Hij schafte de doodskist aan in zijn gothic-fase om in te slapen. Dat zijn huisgenoten de kist uiteindelijk bij het vuil hebben gezet kan hij allesbehalve waarderen.

22 maart: statiegeldflesjes verzamelen bij de Arena Al enige tijd zit er statiegeld op kleine flesjes en ook op blikjes zit het eraan te komen. Bij de Arena is het goed verzamelen en AT5 nam een kijkje na de wedstrijd. Mensen lopen weg met tassenvol blikjes en flesjes. Ook handig om al dat afval weg te werken.

30 maart: vrouw doodgeschoten in bijzijn kind De maand eindigt met schokkend nieuws. In de vroege ochtend worden bewoners van de De Wittenstraat in de Staatsliedenbuurt opgeschrikt door een harde knal. Een vrouw is in haar portiek neergeschoten in het bijzijn van een van haar kinderen.

Het blijkt te gaan om Karin (47), moeder van 3 kinderen en werkzaam bij het OLVG. "Het was een heel lieve, bijzondere vrouw. Het raakt ons allemaal heel diep en we zijn allemaal sprakeloos", zegt een woordvoerder van het ziekenhuis een dag later. De vermoedelijke schutter, een 57-jarige buurman, vluchtte vervolgens te voet en werd kort daarna dood aangetroffen in een parkeergarage. De aanleiding is niet meteen duidelijk, de man zou verward zijn, maar ook noemen buren als aanleiding een burenruzie. Een paar dagen later ontstaat er voor de portiekdeur van Karin een kleine bloemenzee.

Kleine bloemenzee voor slachtoffer schietpartij Staatsliedenbuurt AT5

21 april: langezijdeloper Gerard krijgt een heldenspeld Dat hij een held was wisten Ajacieden natuurlijk al jaren, maar nu is het dan officieel. 'Langezijdeloper' Gerard, die al meer dan 25 jaar bijna elke thuiswedstrijd de lange zijde van de Arena op en neer rent, kreeg in de ambtswoning van burgemeester Halsema een Heldenspeld uitgereikt. Volgens de burgemeester zijn er maar weinig Amsterdammers die elke week tienduizenden mensen weer blij maakt.

24 april: 19-jarige Younes overleden na scooterongeluk Bij een aanrijding op De Boelelaan in Buitenveldert komt een 19-jarige scooterrijder om het leven nadat hij in botsing raakt met een voetganger. Het blijkt later te gaan om Younes, een leerling uit 6 vwo van het Calandlyceum.

27 april: opnieuw topdrukte tijdens Koningsdag Met straatfeesten, vrijmarkten en grachten vol met bootjes kleurde de stad tijdens Koningsdag weer knaloranje. Kijk hier terug hoe de stad de verjaardag van de koning vierde.

