Stelen bij de zelfscan en 15-jarige jongen ontvoerd in De Pijp: AT5 in januari & februari

Het jaar is nog geen week oud, maar op 6 januari krijgen veel Amsterdammers de eerste schok te verwerken: het broodje döner is duurder geworden! Een man die we spreken op straat lijkt bereid elke prijs te betalen voor zijn 'viezige, lekkere, kleffige' broodje.

10 januari: ontvoering 15-jarige jongen

In de Tweede Jan Steenstraat in Zuid wordt op 10 januari een jongen van 15 ontvoerd. Naar later zou blijken gebeurde dat onder bizarre omstandigheden: de jongen werd geboeid en met een zak over zijn hoofd in de kofferbak gegooid. Onderweg kreeg hij een zogenoemde gagball in zijn mond gestopt, waardoor hij niet kon praten of schreeuwen.

De politie achtervolgde de bestelbus en wist korte tijd later op de A27 de jongen te bevrijden. Twee maanden later hield de politie vier verdachten aan. Zij verschenen in juli voor het eerst voor de rechter, die nog altijd een uitspraak moet doen in de zaak.