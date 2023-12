Ajax houdt 10 minuutjes stand in Waalwijk en sleept winst binnen

Ajax heeft de inhaalwedstrijd tegen RKC Waalwijk weten te winnen. De ploeg van John van 't Schip moest in totaal 10 minuten nog spelen, 6 reguliere minuten en 4 minuten extra tijd. De Amsterdammers klimmen door de overwinning op naar de zesde plaats in de Eredivisie. De stand bleef 2-3.

Tijdens de wedstrijd op 30 september kwam in de 84e minuut Ajax-spits Brian Brobbey in botsing met doelman Vaessen. De keeper lag enige tijd roerloos op het veld en werd daarom uit voorzorg gereanimeerd. Toen hij bij was gekomen werd hij per brancard naar de kleedkamer gebracht. Vanwege de ernst van de situatie en de emotie bij de spelers werd er besloten om de wedstrijd op een ander moment uit te spelen en dat werd vanavond.

Ajax en RKC moesten, zoveel als mogelijk, met dezelfde opstelling spelen als het moment van de botsing. Bij Ajax moesten echter drie spelers die er op dat moment instonden, vanwege blessures, worden vervangen. Jay Gorter, Silvano Vos en Ammourichio van Axel Dongen. Zij werden vervangen door Diant Ramaj, Benjamin Tahirovic en Kriastian Hlynsson. RKC begon wel met precies dezelfde opstelling. Ook met Vaessen, die met een helm op speelde.

Sjaaltjes voor Ajax-supporters

Voor de wedstrijd begon had Ajax voor de bijna 300 supporters die de reis naar Waalwijk hadden gemaakt een cadeautje. Een wedstrijdsjaal met de tekst '6 minuten lang voor onze club uit Amsterdam', een verbastering op het supporterslied '90 minuten lang'. Ook kregen de fans 30 euro reisvergoeding en een drankje in het uitvak.