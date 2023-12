Bijna 200 kilometer voor 6 minuten voetbal: 300 fans naar Waalwijk voor restant Ajax - RKC

De afstand tussen de Johan Cruijff Arena en het stadion van RKC Waalwijk is 95 kilometer. Morgen moet Ajax opnieuw richting Brabant om het gestaakte duel met RKC uit te spelen, waar nog zes minuten op de klok stonden. RKC-doelman Etienne Vaessen raakte tijdens de wedstrijd ernstig geblesseerd en werd zelfs -uit voorzorg- gereanimeerd. Ajax laat weten dat er zelfs een flinke groep supporters zal zitten in het uitvak: een 300 fans hebben aangekondigd erbij te zijn.

AT5

Tijdens de wedstrijd op 30 september kwam in de 84e minuut Ajax-spits Brian Brobbey in botsing met doelman Vaessen. De keeper lag enige tijd roerloos op het veld en werd daarom uit voorzorg gereanimeerd. Toen hij bij was gekomen werd hij per brancard naar de kleedkamer gebracht. Vanwege de ernst van de situatie en de emotie bij de spelers werd er besloten om de wedstrijd op een ander moment uit te spelen. Waarom nu pas? Dat moment is morgen aangebroken. Eigenlijk ziet de KNVB dat de inhaalwedstrijden het liefst zo snel mogelijk worden gespeeld, maar vanwege de emotionele gebeurtenissen en het drukke wedstrijdprogramma van Ajax kon de wedstrijd niet meteen worden ingehaald. Het eerst mogelijke inhaalmoment was op 6 december. Maar hoe gaan de zes minuten reguliere speeltijd en eventuele extra tijd eruit zien? Het spel gaat verder waar er werd gestopt, dat betekent dat de klok verder gaat op 83 minuten en 44 seconden en dat de bal voor RKC is. De stand was op het moment van de blessure 2-3 voor Ajax. Voor de rest is de regel dat de wedstrijd, zo veel als mogelijk is, met dezelfde opstelling wordt uitgespeeld.

Maurice Steijn is een van de afwezigen tegen RKC - AT5

Toch veel verandering Ondanks dat de KNVB de wedstrijd precies zo wil door laten gaan als het eindigde, zijn er bij Ajax toch flink wat veranderingen. Om te beginnen op de bank: daar zit morgen namelijk geen Maurice Steijn meer. De trainer werd twee weken na RKC ontslagen vanwege de dramatische seizoensstart. John van 't Schip en zijn assistent Michael Valkanis zitten als nieuwelingen op de bank. Ook in het veld zullen er wat verschillen met 30 september zijn. De spelers die op het moment van de botsing in het veld stonden, moeten daar in principe nu ook weer staan. Wie gewisseld is, mag dus ook niet meer spelen. Alleen spelers die (inmiddels) geblesseerd zijn hoeven bij wijze van spreken niet met de krukken in het veld te staan. Dat betekent dat bij Ajax Jay Gorter niet hoeft te keepen. Het is ook de vraag of Amourrichio van Axel Dongen kan spelen. De jonge vleugelspeler kwam die wedstrijd in het veld voor Steven Bergwijn, maar raakte geblesseerd tegen AZ. Ondanks dat hij vorige week weer op het trainingsveld stond, is hij waarschijnlijk nog niet fit genoeg. Datzelfde geldt voor Silvano Vos, die afgelopen weekend nog niet bij de selectie zat. Branco van den Boomen, Remko Pasveer en Mika Godts - die alle drie op de bank zaten - zijn ook geblesseerd en mogen vervangen worden. De arts van de KNVB moet wel bewijs hebben dat een speler niet fit genoeg is voordat dat kan gebeuren.

Diant Ramaj staat zo goed als zeker onder de lat - AT5

Wie dan wel? Met zes blessures en één gewisselde vallen er al heel wat spelers af die morgen in het veld staan. Maar wie moet Van 't Schip sowieso opstellen en welke veranderingen brengt hij door? Onder de lat staat zo goed als zeker Diant Ramaj, aangezien Geronimo Rulli tijdens RKC nog geblesseerd was en dus ook nu niet mag spelen. Dan moet de verdediging morgen bestaan uit Devyne Rench, Josip Sutalo, Jorrel Hato én Gaston Avila. De laatste lijkt uit de gratie bij Van 't Schip, hij heeft in ieder geval nog niet onder hem gespeeld en maakt zijn minuten nu zelfs bij Jong Ajax. Van 't Schip heeft nog wel twee wisselmomenten over en zou Avila bij de eerste de beste uitbal wel meteen kunnen wisselen. Op het middenveld stonden Kenneth Taylor en Steven Berghuis en zullen daar, als ze fit blijven, woensdag ook weer staan. Als vervanging voor Silvano Vos zou Van 't Schip kunnen kiezen voor de man in vorm Kristian Hlynsson, maar aangezien Ajax maar één goal voorstaat, is de meer verdedigende ingestelde Benjamin Tahirovic misschien logischer. In de aanval staan Brobbey en Carlos Forbs. Bergwijn mag niet meer spelen omdat hij gewisseld werd. Afgelopen weekend tegen NEC werd de aanvoerder gewisseld voor Jaydon Banel, hij zou dus nu ook Bergwijn kunnen vervangen. Maar Van 't Schip heeft ook nog Chuba Akpom en Georges Mikautadze als aanvallende opties op de bank. Wel supporters Geen enkele Ajax-speler heeft tijdens het duel tot nu toe een kaart gepakt, Aaron Meijers van RKC wel en behoudt die ook. RKC kan daarnaast niet meer wisselen, aangezien alle drie de wisselmomenten zijn gebruikt. Alle spelers die in het veld stonden voor de Waalwijkers zijn fit genoeg. Ook doelman Vaessen speelt weer zijn wedstrijden, nu wel met een keepershelm op. Het grote verschil met andere gestaakte duels is dat er morgen wel gewoon supporters in het stadion mogen zitten, omdat de wedstrijd niet door wangedrag van toeschouwers is stilgelegd. Een woordvoerder van Ajax laat weten dat club iets minder dan 300 uitsupporters verwacht. Dat is de helft van de fans die erbij waren eind september.