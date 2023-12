Berghuis tevreden over 10 minuten tegen RKC: "Je moet er niet aan denken dat je 3-3 speelt"

Steven Berghuis is tevreden met hoe Ajax de tien minuten heeft uitgespeeld in de inhaalwedstrijd tegen RKC Waalwijk. De matchwinner, die zijn winnende wel al in september maakte, vond vooral dat Brian Brobbey slim de minuten wist te winnen.

"Het voordeel was dat RKC niet meer kon wisselen, dus je kon de namen al invullen tegen wie je ging spelen en daarop voorbereiden", analyseert Berghuis over het kortstondige duel. "Verder moet je er alles aan doen om geen tegendoelpunt te krijgen, je moet er natuurlijk niet aan denken dat je hier 3-3 speelt."

De aanvaller zag vooral Brian Brobbey de bal goed en behendig bij zich houden bij de cornervlag op de helft van RKC. "Hij heeft daar zeker drie tot vier minuten gewonnen." Toch dacht Berghuis dat daar nog wel een paar minuutjes bij konden. "De grensrechter vlagde op een gegeven moment voor een doeltrap, terwijl het echt een corner was. Ik had het gevoel dat hij het deed om uit die situatie te komen en het voor zichzelf makkelijk wilde maken", zegt hij met een lach.

Blijven voetballen

Ook John van 't Schip is blij dat Ajax de overwinning heeft binnen gehaald. Ondanks dat de inmiddels ontslagen Maurice Steijn de eindstand op het bord kreeg, was het aan Van 't Schip om de winst over de streep te trekken, "Je moet blijven voetballen, anders roep je het ook over jezelf af. Dat bleven we doen. Ik denk dat ze het goed hebben uitgespeeld, ook door in de hoek tijd te winnen."

De wedstrijd werd aanvankelijk op 30 september gespeeld, maar werd na 84 minuten gestaakt. Ajax-spits Brobbey kwam in botsing met doelman Etienne Vaessen. De keeper lag enige tijd roerloos op het veld en werd daarom uit voorzorg gereanimeerd. Toen hij bij was gekomen werd hij per brancard naar de kleedkamer gebracht. Vanwege de ernst van de situatie en de emotie bij de spelers werd er besloten om de wedstrijd op een ander moment uit te spelen en dat werd vanavond. De stand bleef 2-3 in het voordeel van de Amsterdammers.