Uren rijden voor een paar minuten Ajax: "Het is eigenlijk idioot natuurlijk"

Je hebt fans en je hebt superfans. Gisteren gingen een kleine 300 Ajaxsupporters ondanks de mini-wedstrijd van tien minuten en 15 seconden toch naar Waalwijk om hun cluppie aan te moedigen. "Het is de liefde van ons leven. We pakken alle wedstrijden, dus ook dit."

Ajax wilde de meegereisde supporters duidelijk maken dat ze het waardeerden. Ze kregen daarom een sjaaltje met de tekst 'zes minuten lang voor onze club uit Amsterdam'. Een paradie op het populaire supporterslied dat bij de wedstrijden wordt gezongen. "Dat je drie uur rijdt om tien minuten voetbal te kijken is eigenlijk idioot", vertelt een van de fans die we in Waalwijk spreken

De meegereisde fans maakten er een mooi feestje van. Er werd luidkeels gezongen tijdens de wedstrijd en ook na afloop, toen de spelers hen kwamen bedanken voor hun steun. "Het was leuk, we hebben meer sfeer gehad dan afgelopen weekend tegen NEC."

En ook niet onbelangrijk, Ajax wist de voorsprong te behouden en kijkt op de zesde plek weer een beetje naar boven in de eredivisie. "We hebben gewonnen, drie puntjes in de tas", vertelt een zichtbaar opgeluchte supporter. Ook had hij drie tientjes in de tas, Ajax heeft naar elke fan in het uitvak 30 euro overgemaakt als compensatie voor de gemaakte reiskosten.