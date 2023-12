File Kattenburgerstraat weer even terug door 'technisch probleem' bij stoplicht

Het stoplicht tussen de Kattenburgstraat en de Piet Heinkade heeft zeker een paar dagen korter op groen gestaan dan de bedoeling was. Daardoor ontstonden er files op de Kattenburgerstraat. De gemeente laat weten dat het probleem inmiddels is verholpen.

Dat er iets mis was met het stoplicht, werd opgemerkt door een bewoner van de Kattenburgerstraat. Volgens hem ontstonden er sinds ongeveer een week lange files, die deden denken aan de tijd van de knip op de Weesperstraat. "Ik snapte het niet", zegt de buurtbewoner over het terugkeren van de files. "Maar gisteren was ik zelf met de auto en kwam ik erachter dat de tijd die het stoplicht op groen stond met twee derde was ingekort."

Op een filmpje van de buurtbewoner is te zien dat het stoplicht 15 seconden op groen staat. Volgens hem was dat eerst 45 seconden. De gemeente bevestigt na navraag van AT5 dat de stoplichten inderdaad een paar dagen korter op groen stonden dan de bedoeling was. "Het was een technisch probleem. Inmiddels zijn de stoplichten weer goed gezet", aldus de gemeente.