Brandweer ruim een uur bezig met blussen van brand in hybride auto

De brandweer is vanavond langdurig bezig geweest om een autobrand in Oost onder controle te krijgen. De brand in de hybride auto bleek lastig te blussen. Toch kon de brandweer voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere voertuigen.

De brandweer werd rond 20.30 uur over de autobrand in de Veeteeltstraat gealarmeerd. Er werd opgeschaald naar middel brand toen bleek dat het vuur moeilijk onder controle kon worden gekregen. De vlammen laaiden volgens een omstander opnieuw op toen de brandweer de auto iets optilde. Uiteindelijk kon na ruim een uur het sein brand meester worden gegeven.

Het is al langer bekend dat accubranden in sommige gevallen lastiger te blussen zijn. De auto zal volgens een brandweerwoordvoerder in een zogeheten dompelcontainer worden geplaatst. Dat moet voorkomen dat de wagen toch weer op een later moment in brand vliegt. Ook zijn de rioolputten tijdelijk afgedicht om te voorkomen dat vervuild bluswater het riool in stroomt, aldus de woordvoerder.