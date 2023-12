Hondenbaasjes blij met extra uitlaatplekken, maar vraagtekens of hond in de stad past

Ongeveer een op de vijf Amsterdammers heeft één of meerdere honden. Maar in een stad die steeds drukker en voller wordt voorziet de gemeente een probleem: niet genoeg ruimte voor de viervoeters. Meer uitlaatplekken waar honden los mogen is een onderdeel van de oplossing. De baasjes zijn blij met de plannen, maar er blijven ook vragen of de dieren wel geschikt zijn voor de grote stad.

Overal in de stad moeten honden aan de lijn. Tenzij het speciaal staat aangegeven als losloopgebied of officiële hondenspeelplaats. En van die laatste zijn er twee in West en één in Noord. Drie in de hele stad dus. In de Agenda Dieren 2024-2026 schrijft de gemeente dat er te weinig veilige uitlaatplekken zijn voor honden en dat er meer losloopgebieden moeten worden gerealiseerd. Hondeneigenaren reageren positief: "Hoe meer hoe beter. Loslopen is belangrijk voor sociale contacten, spieropbouw en het is voor jezelf ook lekker om te lopen", zegt een baasje in het Vondelpark. "Dat is mooi, daar zijn we heel blij mee", aldus een ander.

Meer bijtincidenten De sociale contacten zijn, net als voor mensen, erg van belang voor honden. Honden die te weinig bewegen en slecht gesocialiseerd zijn ervaren meer stress en vertonen vaker afwijkend gedrag. In de stad is het aantal bijtincidenten toegenomen en de gemeente vermoed dat de sociale isolatie daar mee te maken kan hebben. Een ander punt is dat mensen in de coronaperiode makkelijker een hond uit het buitenland hebben gehaald, zo denkt directeur Hans Fokkens van Dierenopvang Amsterdam (DOA). "Honden die bijvoorbeeld uit Spanje of Roemenië komen zijn een hele andere leefomgeving gewend met veel meer ruimte, veel minder mensen én honden. Die honden zijn vaak minder gesocialiseerd en moeten zich in een hele korte tijd aanpassen aan de Amsterdamse drukte."

Honden wel geschikt voor de stad? De gemeente hoopt met meer uitlaatplekken het dierenwelzijn te verbeteren, maar blijft ook de vraag stellen of Amsterdam wel een goede plek is voor honden. "Die vraag zullen we eigenaren dan ook gaan stellen in het kader van onze inzet om een betere match tussen huisdieren en eigenaar te realiseren", schreven wethouders Melanie van der Horst en Zita Pels eerder aan de gemeenteraad. Ook bij de Dierenopvang Amsterdam zijn er dezelfde vraagtekens. "Sommige honden passen gewoon echt niet in de stad. Een Border Collie moet vier uur per dag rennen, die kan je niet op drie hoog wegmoffelen. Denk na over; wat heb ik zo'n hond te bieden", aldus Fokkens. Wel is hij blij met de komst van nieuwe losloopplekken. De plannen van de gemeente moeten de komende drie jaar worden uitgerold, het college heeft voor de gehele agenda twee miljoen euro vrijgemaakt.