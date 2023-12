Gemeente wil 'slimme verkeerslichten' in hele stad

Als het aan de gemeente ligt, is elk verkeerslicht in de stad straks een 'intelligent verkeerslicht'. Dat houdt in dat de verkeerslichten allemaal verkeer kunnen herkennen, bepaalde groepen voorrang kunnen geven en kunnen communiceren met apps en systemen van auto's.

Dat staat in een gisteren verstuurde bijlage bij antwoorden van wethouder Alexander Scholtes (ICT en Digitale Stad) op vragen van raadsleden Anke Bakker (Partij voor de Dieren) en Elisabeth IJmker (GroenLinks). Beide raadsleden vroegen begin 2022 om 'meer duidelijkheid over de effectiviteit en de noodzakelijkheid van dit soort (experimentele) programma’s waarin nieuwe digitale technieken worden ingezet'. In de lijst die Scholtes meestuurde worden 47 projecten beschreven, waaronder dus de intelligente verkeerslichten. Het gaat om verkeerslichten van het landelijke programma Talking Traffic van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat. Op de site van het programma staat dat het 'de basis legt voor slimme en duurzame steden'.

Quote "Zo kan het verkeer op drukke kruispunten efficiënter doorrijden" Gemeente

De gemeente startte in 2018 met het project. "Elk verkeerslicht dat wordt vervangen wordt op dit moment standaard verkocht met deze technologieën aan boord", schrijft de gemeente. "Doordat de slimme verkeerslichten in staat zijn het verkeer te 'herkennen', wordt het mogelijk om bepaalde verkeersstromen voorrang te geven boven andere. Bijvoorbeeld grote groepen fietsers, openbaar vervoer en (zwaar) vrachtverkeer. Zo kan het verkeer op drukke kruispunten efficiënter doorrijden." De wegbeheerder, in het geval van de 30 en 50 kilometer per uur-wegen de gemeente zelf, kan zelf kiezen welke groepen voorrang krijgen. Nood- en hulpdiensten zouden automatisch altijd voorrang krijgen. Volgens de gemeente worden de nieuwe verkeerslichten bij oplevering al meteen geëvalueerd en vindt er ook jaarlijks een evaluatie plaats door de directie Verkeer en Openbare Ruimte.

Klachten over verkeerslichten Vorige week ontstonden er files op de Kattenburgerstraat omdat het verkeerslicht bij de kruising met de Piet Heinkade korter op groen stond dan normaal. Een woordvoerder van wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) liet toen weten dat het om een technisch probleem ging dat inmiddels verholpen zou zijn. Toch kreeg AT5 ook deze week nog klachten over de straat. Ook op andere plekken in de stad zou het verkeer minder goed doorstromen, dat zou volgens tipgevers komen door de invoering van de nieuwe maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. De woordvoerder van Van der Horst zegt dat de gemeente nog 'geen concrete signalen' hierover heeft gehad. Na vragen van AT5 heeft een weginspecteur van de gemeente deze week gekeken op de Hoofdweg en Pieter Calandlaan, maar daar werd 'toen geen afwijkende situatie aangetroffen'. "We ontvangen meldingen van verkeerssituaties graag, dat kan via deze link", laat de woordvoerder weten. "Als we een terugkerend beeld zien gaan we de situatie en mogelijke oplossingen onderzoeken."

In de lijst die Scholtes stuurde staan meer opvallende projecten. Zo maakt het camerasysteem in de fietsenstalling onder het Rokin bijvoorbeeld gebruik van kunstmatige intelligentie om te zien of er personen langdurig in de stalling verblijven. Ook werd jaren geleden gekeken of geluidsoverlast van terrassen via geluidssensoren en een feedbackmechanisme verminderd kon worden, maar dat project is 'vanwege praktische redenen gestopt'. Scholtes stelt volgend jaar met meer informatie over de digitale projecten te komen.