Ook mbo-studenten mogen nu in oude Acta-gebouw wonen

Ook mbo-studenten kunnen vanaf nu in het oude Acta-gebouw in Slotervaart wonen, iets wat voorheen officieel niet kon. Nadat AT5 hier in oktober aandacht aan had besteed, ging de gemeente in gesprek met verhuurder TWA en pandeigenaar de Alliantie. Daaruit kwam de afspraak naar voren dat ook mbo-studenten voortaan worden toegelaten.

Dat schrijven de wethouders Zita Pels (Volkshuisvesting) en Sofyan Mbarki (Mbo) in een brief aan de gemeenteraad. De partij Denk had naar aanleiding van de berichtgeving van AT5 raadsvragen gesteld. "Het college heeft vernomen vanuit Tijdelijk Wonen Amsterdam (TWA) en de Alliantie dat er een

afspraak is gemaakt waarin vanaf heden mbo-studenten worden toegelaten in het oude Acta -gebouw. Het college is tevreden met deze beslissing van beide partijen", is te lezen in de brief van de wethouders.

In gesprek met het Rijk

Wethouder Pels noemde de situatie destijds al "totaal onwenswelijk". Toch kon er niet direct worden ingegrepen. Onderscheid op grond van opleidingsniveau is wettelijk gezien namelijk niet verboden. Het college gaat daarom in gesprek met het Rijk om opleidingsniveau op te nemen als discriminatiegrond volgens de Algemene wet gelijke behandeling.

Bij gevallen als deze gaat het college bovendien dus ook in gesprek met de verhuurder. "Indien het college signalen krijgt van uitsluiting van mbo-studenten bij het verkrijgen van een woning zal het gesprek worden

aangegaan, zoals bij deze casus is gedaan." In de brief staat verder dat in de praktijk blijkt dat verhuurders er na die gesprekken voor kiezen om mbo-studenten wel toe te laten.

Het college weet niet of er nog meer studentencomplexen in de stad zijn waar mbo'ers niet welkom zijn. "Dit wordt niet bijgehouden", staat in de brief. Ook is het onbekend hoeveel mbo-studenten problemen ondervinden bij het vinden van een woning.