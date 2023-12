Wintertransferperiode in aanloop, maar kan Ajax de zomeraankopen verkopen?

Ajax trok tijdens de zomerse transferperiode, die van 1 juli tot en met 31 augustus loopt, maar liefst twaalf nieuwe spelers aan. Onder toenmalig technisch directeur Sven Mislintat werd er ruim 100 miljoen euro gespendeerd aan de nieuwe Ajacieden. Maar lang niet alle nieuwe spelers bevallen en hebben inmiddels het predicaat 'niet goed genoeg' of 'geen Ajax-speler' gekregen.

Regels van de Fifa

Een vroegtijdig afscheid lijkt er echter niet voor iedereen in te zitten. Volgens de regels van de Fifa mag een speler bij drie clubs onder contract hebben gestaan in één seizoen, maar mag deze maar voor twee clubs officiële wedstrijden hebben gespeeld. Zeven van de twaalf nieuwe Ajacieden speelden al voor twee clubs dit seizoen en een transfer in januari lijkt daarmee uitgesloten naar een nieuwe club. De spelers zouden wel mogen worden verkocht of verhuurd aan hun oude club en daar spelen.

Er is wel een uitzondering op de regel van de Fifa: een speler die in een competitie heeft gespeeld die niet synchroon loopt met de reguliere competities, mag nog voor een derde team wedstrijden spelen. Een voorbeeld is de Noorse voetbalcompetitie, die bijvoorbeeld loopt van april tot november.

Welke Ajacieden?

Maar welke Ajacieden hebben al minuten gemaakt voor zowel Ajax als hun oude club dit seizoen? Dat zijn Gaston Ávila, Borna Sosa, Anton Gaaei, Jakov Medić, Josip Sutalo, Georges Mikautadze en Sivert Mannsverk. Laatstgenoemde is de enige van de acht die nog wel voor een derde club wedstrijden zou mogen spelen, aangezien hij overkwam van het Noorse Viborg FF. De middenvelder ligt echter wel uit de roulatie vanwege een langdurige blessure.

Voor de overige zes nieuwe aankopen lijkt het erop dat een transfer in de winter er dus niet in lijkt te zitten. Sutalo, Sosa en Gaaei maken onder John van 't Schip regelmatig minuten en zullen vermoedelijk niet mikken op een transfer. Voor een paar aankopen die uit de gratie zijn gevallen is een transfer een moeilijk verhaal. Of ze weg willen of niet, het lijkt er ook dat ze na de winterstop gewoon nog Ajacied zijn.

Zes en vijftien minuten

Een van hen is Gaston Ávila. De verdediger speelde onder Maurice Steijn regelmatig wedstrijden, maar sinds de komst van Van 't Schip maakte hij alleen minuten in de resterende 10 minuten regen RKC, en dat was omdat hij moest worden opgesteld. Hij stond op het veld toen de wedstrijd werd gestaakt en was gewoon fit.

Ook voor Medić lijkt de kans op minuten onder Van 't Schip klein. Hij mocht pas één keer een kwartiertje invallen sinds begin november, terwijl hij daarvoor ongeveer 450 minuten in het rood-wit had gespeeld. Het lullige voor Medic is dat hij bij zijn vorige werkgever maar één wedstrijd heeft gespeeld voordat hij naar Amsterdam verkaste.

De laatste nieuwe Ajacied die het moet doen met niet al te veel minuten is Mikautadze. In de selectie van Van 't Schip mocht hij drie keer invallen en speelde hij één keer een helft in de basis. In totaal was dat goed voor 83 minuten. Toch is de kans dat de Georgiër vertrekt wel aanwezig. Volgens Voetbal International zou zijn oude club FC Metz hem graag willen huren.

De rest van de Ajax-selectie zou wel 'gewoon' mogen worden verkocht. De winterse transferperiode opent op 1 januari en sluit weer aan het einde van de maand.