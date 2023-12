Als een inktvlek: explosieve stijging tattooshops in de stad

Het aantal tattooshops in Amsterdam is in ruim tien jaar tijd meer dan verviervoudigd. Van een kleine 100 in 2013 naar ruim 400 nu, zo blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Maar de hoeveelheid shops is niet het enige dat er in de tatoeagewereld is veranderd. Ook het soort tattoo en het type mens dat zichzelf als levend canvas beschouwd, zijn geëvolueerd. "Vroeger was het een daad van rebellie, nu is het rebels om er géén te nemen."

In onderstaande reportage spreken we tattookoning Henk Schiffmacher en historicus Henri Beunders over de oorzaken van de explosieve stijging en de gevolgen voor de tattoowereld. Ook aankomend tattoo-artist Ruben Tailor en zijn mentor Fabian Dean komen aan het woord en vertellen hoe je een 'echte' tatoeëerder wordt.

"Vroeger was een tatoeage zetten best een daad", vertelt de Amsterdamse tattookoning Henk Schiffmacher. Hij begon zijn eigen zaak 45 jaar geleden. "Toen waren er twee in Amsterdam. Wat misschien nog grappiger is: eind jaren zeventig waren er zevenhonderd tattooshops wereldwijd." Prostituees en gevangenen Voor de jaren '70 waren het vooral gevangenen, prostituees en zeelieden die permanente tekeningen op hun lijven lieten graveren. Dat het nemen van een prikplaatje - zoals dat in die tijd werd genoemd - een daad van rebellie was, bevestigt ook hoogleraar maatschappelijke acceptatie Henri Beunders. Hij deed onderzoek naar de ontwikkeling van tatoeages door de eeuwen heen. "Het was een manier om een gevoel van zeggenschap over je eigen lichaam te krijgen", aldus Beunders.

Het aantal tattooshops is de afgelopen tien jaar ruim verviervoudigd - NH

Het type mens, het type tattoo dat iemand uitkiest, de reden waarom iemand een tattoo zet; het is in de loop der tijd allemaal veranderd. Tatoeages nemen én zetten is populairder dan ooit. Schiffmacher: "Zolang je op internet voor 150 euro een set kan kopen, belanden die dingen in de keukenla. Dan komt kleine Jantje thuis en die tatoeëert het buurmeisje. Doktertje spelen is allang niet meer in. We spelen nu tatoeëerdertje."