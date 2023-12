Historische afgang voor Ajax: amateurs van Hercules knikkeren Amsterdammers uit beker

Niemand hield voor mogelijk dat Ajax zich zou verslikken in een amateurploeg. In Utrecht was Hercules, spelend in de derde divisie, toch met 3-2 te sterk. Ajax knokte zich terug van een achterstand, maar in blessuretijd ging het alsnog mis. Daardoor vliegen de Amsterdammers uit het KNVB-bekertoernooi.

AT5

Ajax speelde tegen Hercules met een behoorlijke b-garnituur. Carlos Forbs, Georges Mikautadze en Chuba Akpom kregen voorin de voorkeur en op het middenveld was een plekje ingeruimd voor Amourricho van Axel Dongen. Net als afgelopen zondag ontbrak trainer John van 't Schip, die bij de bruiloft van zijn zoon in Australië is. Assistent-trainer Michael Valkanis verving hem opnieuw. Achterstand tegen amateurs De wedstrijd, die in Stadion Galgenwaard voor zo'n 6.000 toeschouwers werd gespeeld, kende een stroperige openingsfase. Het veld lag er heel slecht bij en dat bemoeilijkte het voetbal. Ook de slappe instelling van Ajax hielp niet mee. Hercules, uitkomend in de derde divisie, kwam namelijk na iets meer dan een kwartier op voorsprong. Tim Pieters rondde af nadat Gaston Avila klungelde achterin. De aanvaller stond vogelvrij in de zestien na een goede actie op de achterlijn.

Ajax had weinig in de melk te brokkelen. Forbs had de grootste kans van de eerste helft, maar hij had teveel tijd nodig. Uiteindelijk rondde Akpom wel af, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Richting de rust werd Ajax alleen nog gevaarlijk met afstandsschoten en hield Hercules eenvoudig stand. Grotere schade Na de pauze bracht Valkanis meteen drie wissels. Brian Brobbey, Benjamin Tahirovic en Ar'Jany Martha moesten het verschil gaan maken. Het tempo lag te laag om Hercules echt kapot te spelen en de amateurs groeiden steeds meer in de wedstrijd. Halverwege de tweede helft maakten de Domstedelingen dan ook de tweede treffer van de avond. Pieters kreeg de bal na een fraaie combinatie op eigen helft, omspeelde Anton Gaaei en schoot van buiten de zestien hard raak achter Diant Ramaj: 0-2.

De bekeruitschakeling van Ajax lag ineens serieus op de loer. Maar het kreeg vrijwel direct na de tweede tegentreffer wel twee grote kansen. Zowel Taylor als Mikautadze hadden doelman Vonk verschalkt met een schot, maar tot twee keer toe haalde een verdediger de bal van de lijn. De schade voor Ajax had zelfs nog groter kunnen worden. Franslyn Nsingi kon de schoot na keurig afleggen de bal tegen Ramaj op, terwijl hij de hoek voor het uitkiezen had. Knotsgekke slotfase In de 83e minuut bracht Brobbey de spanning weer helemaal terug. Hij schoot de 1-2 binnen na een goede pass van Tahirovic. Wonder boven wonder kwam Ajax toch nog op gelijke hoogte. Twee minuten voor tijd tikte Akpom binnen na een lage voorzet, waarna de ploegen leken af te stevenen op een verlenging. In de derde minuut van de extra tijd maakte Mats Grotenbreg de 3-2 voor Hercules. In de historie gebeurde het pas één keer eerder dat Ajax werd uitgeschakeld door een amateurclub. In het seizoen 1961/'62 verloren de Amsterdammers uit bij SC 't Gooi (1-0). Ajax sluit het bewogen jaar dus dramatisch af. De club heeft laatste in de eredivisie gestaan en ging door een bestuurlijke malaise en is nu uitgeschakeld in de beker door een amateurploeg. Opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Sutalo, Avila, Hato; Taylor, Van Axel Dongen, Hlynsson; Forbs, Mikautadze, Akpom