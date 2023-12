Volgend jaar meer ponten over het IJ: "Stadsdeel Noord groeit"

De gemeente Amsterdam gaat ondanks het schipperstekort vanaf 2024 extra ponten inzetten over het IJ. Het aantal inwoners en bezoekers in Noord groeit en veel van hen maken gebruik van de pont. "Samen met het GVB hebben we gekeken hoe we meer kunnen varen, zonder dat daar meer personeel voor nodig is. Met succes", schrijft de gemeente.

Het GVB wil volgend jaar 7 procent meer varen dan in 2023. Vanaf 2024 zullen sommige ponten vaker varen en zal de Distelwegpont ook 's avonds varen.

Heen en weer

Concreet betekent dit dat de pont van IJplein - CS in het weekend van 11.00 tot 18.00 uur met een extra tweede pont gaat varen. Van NDSM - CS zal er doordeweeks overdag een tweede pont worden ingezet en vaart er in het weekend vaker een derde pont. In de nacht blijft de pont - zondag tot en met donderdag - varen tot 02.05 uur. Op vrijdag en zaterdag zal de pont van NDSM - CS tot 03.22 varen. Hiermee vervalt het nachtveer van de Pontsteiger.

De overtocht van Distelweg - Pontsteiger zal doordeweeks tot 23.00 uur gaan, in plaats van 19.30 uur. Van NDSM - Pontsteiger vaart er doordeweeks tussen 16.00 en 20.00 uur een tweede pont. In de weekenden wordt er een extra pont ingezet tussen 11.00 en 18.00 uur.

Tussen Sporenburg - Sluisbuurt sluiten de Oostveer en Zeeburgereilandveer beter op elkaar aan door aangepaste vaartijden.

Onderhoud

In de zomervakantie zullen er minder ponten varen, in verband met minder drukte en spreiding over de dag. Ook is het bestaande schipperstekort in de zomermaanden het grootst.

Tussen november en maart wordt er ook groot onderhoud uitgevoerd, zodat de ponten langer meegaan. "Maar ook in het drukke seizoen is onderhoud nodig. Daardoor kunnen we volgend jaar 's ochtends geen extra spitsponten inzetten", schrijft de gemeente. "Je kunt namelijk niet sleutelen aan de pont als deze al gevaren heeft en nog warm is."

Daarnaast benadrukt de gemeente dat er dit jaar niet genoeg schippers waren om extra ponten te laten varen. Er wordt samen met het GVB hard gewerkt om meer schippers te werven.