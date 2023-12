Ondanks vele regen is waterpeil in de stad in orde: "Hier is gelukkig niks aan de hand"

Het regenwater van de afgelopen dagen zorgt in Amsterdam niet voor een stijgend waterpeil in de grachten en rivieren. Dat laat een woordvoerder van Waternet vandaag weten aan AT5. In andere delen van het land stijgt het waterpeil de afgelopen dagen wel behoorlijk en worden er maatregelen genomen om wateroverlast tegen te gaan.

"Hier is er gelukkig niks aan de hand, de waterstand is op peil", vertelt de woordvoerder. Het verhoogde waterpeil op meerdere plekken in het land heeft te maken met het water afkomstig uit de Rijn. "Ons water komt daar niet direct vandaan." Dat betekent dat er geen maatregelen in de stad hoeven te worden genomen.

Dreiging

Met de Amsterdamse grachten en het water gelegen aan de rand van de stad, kan het stijgende waterpeil in andere gevallen wél voor problemen zorgen. Zo kwam het Noordzeewater afgelopen november letterlijk de stad instromen. Door bakken aan regenwater, een storing bij de zeesluizen en het Noordzeewater werd de stad door het water bedreigd.

Zo werden er in totaal veertien sluizen en waterkeringen dichtgegooid, een operatie die in twintig jaar niet werd uitgevoerd. Dit voorkwam niet dat het water in de woonwijken aan het IJ, zoals de Houthavens, tot aan de slaapkamerramen kwam te staan.

Op 2 november, een dag voordat de zee onder andere de Houthavens instroomde, werden de sluizen tussen het IJ en Amsterdam al dichtgezet door de opgelopen waterstanden. Daardoor konden rondvaartboten die vanaf het IJ de grachten in varen er niet doorheen.