Eerder beloofde proef met nachtmetro nog ver uit zicht

Er zijn nog altijd geen concrete plannen voor 's nachts laten rijden van metro's. Eerdere voorbereidingen van een proef zijn gestopt en is er geen geld voor uitgetrokken. Dat schrijft wethouder Melanie van der Horst (Vervoer) in antwoord op een vraag van raadslid Jazie Veldhuyzen.

Veldhuyzen, fractievoorzitter van de Lijst Ahmadi-Veldhuyzen, vroeg Van der Horst in oktober van dit jaar naar de nachtmetro. "We hebben er tot nu toe helaas niets van gezien", zei hij. Dat terwijl er in 2020 over gesproken werd in de Agenda Autoluw van de gemeente:

Agenda Autoluw (2020) over de nachtmetro: "We starten met een pilot nachtmetro. Dit gaat een serieus alternatief vormen voor de auto in een stad waar 24/7 activiteit is. We rijden langer door in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag. Mogelijk kan er een experiment gestart worden met een langere weekendexploitatietijd van tram 26 naar IJburg. Nachtelijk ov draagt ook bij aan de vermindering van taxioverlast in en rondom uitgaansgebieden. Dit zorgt voor een verbetering van de leefbaarheid (geluid, luchtkwaliteit en overlast) in de avond en de nachtelijke uren."

"Het laat ook wel zien waarom ik me zorgen maak over dat sommige groepen hard worden geraakt door specifiek beleid", zei Veldhuyzen tijdens de vergadering. "Dat risico wordt natuurlijk alleen maar groter als je het aan de ene kant moeilijker maakt voor mensen die afhankelijk zijn van de auto, maar aan de andere kant hen niet goed of niet goed genoeg tegemoet komt als het gaat om bijvoorbeeld het ov." Hij stelde voor om lijn 54 in het weekend in de nacht te laten rijden. Personeelstekorten Van der Horst beloofde er per brief op terug te komen. Die brief staat inmiddels op de agenda van de commissievergadering Mobiliteit, Openbare ruimte en Water van 11 januari. In de brief benadrukt de wethouder dat de focus de afgelopen jaren heeft gelegen op het voorkomen van verder afschalen van het openbaar vervoer. Ook zijn daar volgens haar recent 'uitdagingen op het gebied van personeelstekorten' bijgekomen. De nachtbussen die eerder nog wel door de stad reden zijn zelfs nog niet terug. Het GVB zou 'voldoende implementatietijd' nodig moeten hebben om metro's in de nacht te laten rijden. Dat zou volgens Van der Horst minstens om een jaar voorbereidingstijd gaan. Daarnaast lijkt er sowieso gewacht op de nieuwe ov-concessie Amsterdam, die pas december 2024 in gaat. In december 2023 wordt er wel een zogeheten ontwerp Programma van Eisen vastgesteld. Van der Horst stelt dat de raadsleden in het eerste kwartaal van 2024 op dat document mogen reageren en dat ze dan aandacht kunnen vragen 'voor de eisen aan het ov-aanbod in de nacht'.

Quote "De waardering van de reizigers zal stijgen, maar ook weer dalen wanneer dit tot een pilot beperkt blijft" Melanie van der Horst, wethouder Vervoer

Mocht een nachtelijke metro niet in dat Programma van Eisen terechtkomen, dan kan de gemeente met het GVB wel aanvullende afspraken maken en er geld voor uittrekken. Het GVB lijkt echter kritisch. Van der Horst: "Een aandachtspunt van GVB bij een pilot is dat er zicht op continuering van de maatregel gewenst is. Immers, de waardering van de reizigers voor het ov in Amsterdam zal met een metro die in het weekend langer doorrijdt stijgen, maar ook weer dalen wanneer dit tot een pilot beperkt blijft." Financiële consequenties Een tweede probleem is dat er minder tijd is voor het beheer van de metro's en voor onderhoudswerkzaamheden in de nacht. "Dit kan financiële consequenties hebben, maar ook betekenen dat er op andere momenten een buitendienststelling nodig is", stelt Van der Horst. Op 11 januari wordt er in de Stopera op verzoek van Eduard Mangal van Denk over de brief gedebatteerd. "Het college geeft aan dat er problemen zijn om een pilot nachtmetro te kunnen uitvoeren. Ondertussen zet zij wel de agenda autoluw door", schrijft Mangal. "Ik wil graag bespreken hoe het een met het ander verhoudt en ondertussen zien te voorkomen dat men na een bepaald tijdstip eigenlijk aangewezen is op de auto om thuis te kunnen komen."