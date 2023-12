Hoe was 2023 voor Klassieker-expert Ome Ko: "Wat hebben we allemaal meegemaakt?"

Nog eventjes en dan zit het jaar er alweer op. Het was weer een jaar met vele hoogte,- en dieptepunten en alles wat ertussenin zit. Met verschillende Amsterdammers die bij AT5 in het nieuws zijn geweest blikken we terug op hun jaar, en natuurlijk ook vooruit.

Vandaag spreken we ome Ko, De Klassieker-expert. Voor hem en de rest van de Ajaxfans was 2023 een inktzwart jaar. Dieptepunt was het 0-4 verlies in eigen huis tegen Feyenoord. "Dat was wel een dieptepunt. Dat heb ik niet vaak meegemaakt", vertelt Ome Ko. En dat was nog niet alles: Ajax stond op een zeker punt dit jaar allerlaatste in de competitie, maar gelukkig ziet Ome Ko toch nog een klein lichtpuntje in deze zware Ajax-tijden. "We hebben niet met 10-0 verloren van PSV, net als die Kakkerlakken".

De grote vraag is: hoe gaan Amsterdammers om met dit klotejaar van Ajax? "Je moet terugdenken aan de leuke dingen. We hebben vier Europa cups opgehaald, twee Wereldbekers opgehaald, we zijn 36 keer kampioen van Nederland geworden en we hebben alles gewonnen wat er te winnen valt, dus daar moet je aan terugdenken", aldus onze Klassieker-expert. "En we moeten hopen dat het snel terugkomt".