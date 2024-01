Metro tussen CS en Noord rijdt weer, ook nog pendelbussen

Op de website van het GVB met actuele reisinformatie is te zien dat er in principe elke vijf minuten weer een metro vanaf station Noord vertrekt. Andersom is dat nu nog elke zeven minuten. Vanaf 07.39 rijdt de metro ook in die richting elke vijf minuten. Wel zegt het GVB dus dat de dienstregeling 'langzaam' weer wordt opgestart. Daarom rijden er vandaag ook nog pendelbussen. Dit was de afgelopen dagen ook al het geval.