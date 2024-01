Metroverbinding naar Noord volledig hersteld, ook bijna alle ponten varen weer

De metroverbinding tussen Noord en Centraal is weer volledig hersteld. De afgelopen twee dagen reed de metro op dat deel van de Noord/Zuidlijn niet, vanwege een onder water gelopen metrotunnel. Het GVB verwacht dat vanmiddag of morgenochtend ook alle ponten weer volgens de gebruikelijke dienstregeling varen.

Sinds 07.30 uur vertrekt er weer elke vijf minuten een metro van station Noord richting Zuid en andersom. De afgelopen dagen vingen pendelbussen de geannuleerde metroritten op. Ook op dit moment rijden die bussen nog. Het GVB meldt dat de inzet van de bussen in de loop van de middag wordt afgebouwd.

Gisteren vertelde spoorbeheerder Paul Kleijn al aan AT5 dat al het water al uit de tunnel was gepompt en dat de tunnel zo goed als schoongemaakt was. Maar, de tunnel was toen nog niet zo schoon als gehoopt. "Na al het water dat eruit moest, moeten alle elektriciteitscomponenten stuk voor stuk worden schoongemaakt met de hand", vertelde Kleijn. Het GVB meldt nu dat dat schoonmaken met de hand vandaag verdergaat.

Problemen met pont bijna verholpen

Het uitvallen van de metro's was niet het enige probleem deze week wat betreft het openbaar vervoer in Noord. De pont van en naar de Buiksloterweg voer tot gistermiddag niet omdat een stuk van de aanlandingsplek het woensdag begaf. Op diezelfde dag werden vijf van de veertien ponten uit de vaart gehaald. Dat gebeurde uit voorzorg nadat een technisch defect op een andere pont ervoor zorgde dat het brandalarm afging.

Twee van die vijf ponten varen inmiddels weer. Een derde volgt vanmiddag of morgenochtend, aldus het GVB. Als dat zo is dan varen de pontverbindingen op het IJ weer op volle kracht. Het GVB heeft namelijk altijd twee ponten in onderhoud om de vaste dienstregeling te kunnen varen.