Agenten in burger betrappen man op afleveren van 5 kilo MDMA

Een 39-jarige man is veroordeeld tot acht maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur nadat hij afgelopen zomer door agenten in burger werd betrapt op het afleveren van 4,94 kilo MDMA.

De man werd op 12 juli 2023 door de agenten in burger geobserveerd, omdat hij zenuwachtig gedrag vertoonde. Na enige tijd zagen ze de man opeens met een zwarte linnen tas recht op een bestelbusje aflopen, uit het zicht van de agenten. De man kwam vervolgens zonder tas achter de auto vandaan.

Toen ze de bestuurder van de auto vervolgens zagen wegrijden, hebben zij hun collega's in uniform ingelicht die de auto verderop staande kon houden voor een controle. In de auto is vervolgens een zwarte linnen tas met daarin in sealbags verpakte bruine kristallen aangetroffen. Uit forensisch onderzoek is komen vast te staan dat het gaat om 4,94 kilo MDMA.