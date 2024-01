Van poortjesbeukers tot foutparkeerders: op pad met kersverse handhavers in opleiding

Handhaver Rouzbeh opent de briefing: "We gaan vandaag naar het centrum, naar het Centraal Station. Daar gaan we surveilleren, kijken naar de dak- en thuislozen die daar hangen, en of ze eventueel hulp nodig hebben. Als reizigers vragen hebben, dan kunnen ze die ook aan ons stellen."

Een groep van vijftien studenten zit samen in een kantoortje van de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente. In september zijn de gestart met de opleiding boa, en na tien weken weken binnen buffelen, mogen ze inmiddels - onder toezicht van gecertificeerde handhavers op pad.

Bekeuringen

We lopen vandaag mee met Senna en Yassin. Zij zijn dit jaar gestart met de opleiding tot handhaver aan het ROC van Amsterdam. Twee dagen per week gaan ze naar school, de rest van de tijd lopen ze stage bij de afdeling Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) van de gemeente. Dat was in het begin nog wel spannend, zegt Yassin: "We leerden hoe je mensen moet aanspreken en staande houden. Eerst was dat nog wat onwennig, maar nu gaat het een stuk soepeler.

Als we het Centraal Station binnenlopen, spreekt Rouzbeh de leerlingen toe: "Ik zou zeggen: doe wat je moet doen, wat je geleerd hebt. Als je alcohol, overlast of apart gedrag ziet, loop er even naartoe."