AFC-fans hielden lang moed, maar nog een beker-stunt zat er niet in: "Hadden moeten winnen"

Na de blamage van Ajax tegen de amateurs van Hercules, moest AFC gisteravond de Amsterdamse eer in de KNVB beker hooghouden. In Arnhem speelden de amateurs tegen Vitesse en een paar honderd fans reisden mee, vol goede hoop op een nieuwe stunt.

Want eerder dit seizoen al schakelde de amateurclub uit Zuid PEC Zwolle uit, net als Vitesse een club uit de Eredivisie. Het kon een historische wedstrijd worden voor AFC: winst zou de kwartfinale betekenen en zover kwam de club nog nooit. "Ik denk dat AFC ze gaat slopen, want Vitesse bakt er helemaal niets van", zegt een fan in de bus op weg naar Arnhem. Een ander: "We hebben ook tegen PEC gewonnen, dus waarom niet tegen Vitesse?"

Veel vertrouwen dus bij de paar honderd fans van tevoren en tijdens het begin van de wedstrijd. Maar na een klein half uur wordt het wat stiller in het uitvak als Vitesse op 1-0 komt en dat is ook meteen de ruststand. Maar de hoop is er dan zeker nog. "Een goaltje prikken, verlenging uithouden en dan met penalty's door. Gaan we makkelijk halen."

Uitgeschakeld

Kansen komen er in de tweede helft voor AFC, maar goals niet. En dus blijft het 1-0 voor Vitesse, is AFC uitgeschakeld en stappen de fans teleurgesteld weer terug de bus in naar Amsterdam. "Ja, kut", zegt een fan op de vraag wat hij van de wedstrijd vond. "We hadden eigenlijk moeten winnen."

Ook hebben meerdere fans het over tijdrekken van de kant van Vitesse. "Vooral de keeper deed dat veel", zegt iemand. Als je dat nodig hebt en er wordt niet ingegrepen door de scheidsrechter, dan is dat behoorlijk frustrerend. Maar al met al was het wel een leuke wedstrijd en we zijn er weer even uit geweest."