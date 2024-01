Deel oppositie wil spoeddebat over omgang GVB met personeel

Denk, de SP, Partij voor de Dieren en Lijst Kabamba willen aanstaande woensdag debatteren over de omgang van het GVB met het eigen personeel. De aanleiding voor het debat is onderzoek van AT5, waaruit bleek dat het vervoerbedrijf tientallen werknemers niet steunde na incidenten .

De vier partijen spreken van 'verontrustende berichtgeving'. "Deze berichtgeving legt een reeks ernstige problemen bloot, waaronder onvoldoende steun en nazorg voor medewerkers na ongevallen en geweldsincidenten, en potentiële nalatigheden in de naleving van wettelijke verplichtingen omtrent arbeidsongevallen en bedrijfsveiligheid."

Volgens Denk, SP, Partij voor de Dieren en Lijst Kabamba zijn er naast de veiligheid en het welzijn van de GVB-medewerkers ook 'brede maatschappelijke en economische implicaties' voor de stad. "Gezien de directe impact op de openbare dienstverlening en de publieke veiligheid, alsook de mogelijke juridische en ethische consequenties voor de gemeente Amsterdam, is er een dringende noodzaak voor een diepgaande en spoedige behandeling van deze problematiek in de gemeenteraad."

Het is nog niet duidelijk of het spoeddebat woensdag doorgaat, de verschillende fractievoorzitters zullen zich daar nog over buigen.