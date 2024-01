Halsema wil evenementen kunnen verbieden als er te weinig politiecapaciteit is

Als het aan burgemeester Femke Halsema ligt, krijgt ze binnenkort meer bevoegdheden om evenementen waar meer dan tweeduizend mensen op afkomen te verbieden, ook als dat op het laatste moment is. In de praktijk zou dat kunnen betekenen dat een vergunning van een festival ingetrokken kan worden als er ergens anders in de stad een demonstratie is. Volgens Halsema gebeurt dat alleen in 'zeer uitzonderlijke gevallen'.

Halsema wil die bevoegdheid krijgen door een aanpassing in de algemene plaatselijke verordening (APV), waarin gemeentelijke regelgeving vastgelegd wordt. Daarover ligt nu een voorstel bij de gemeenteraad, die met de wijziging akkoord moet gaan.

Veiligheid

In een brief aan diezelfde gemeenteraad legt de burgemeester uit waarom die APV-aanpassing volgens haar belangrijk is. Ze noemt de steekpartij bij het festival Solid Grooves, waarbij de 21-jarige Jimmy Scheepers overleed, als directe aanleiding. "Dat incident heeft geleid tot ernstige zorgen over de veiligheid op evenementen."

Na die steekpartij liet de gemeente een onderzoek uitvoeren waaruit zou blijken dat de beveiliging op te veel evenementen tekortschiet. Ook het toezicht van de gemeente op evenementen moet volgens de burgemeester verbeterd worden.

Politiecapaciteit

Als de gemeenteraad met het voorstel akkoord gaat, komen er nieuwe 'weigeringsgronden' waarop de burgemeester kan beslissen om een vergunning te weigeren of in te trekken. Dat de hulpdiensten te weinig personeel hebben om alles in goede banen te leiden, zou één van die redenen kunnen zijn.

Maar ook een onverwacht aangekondigde demonstratie op een andere plek in de stad, of een scenario waarin het treinverkeer stil komt te liggen kunnen voor de burgemeester een reden zijn om de vergunning voor een evenement in te trekken.

Volgens Halsema gebeurt dat alleen in uitzonderlijke gevallen, maar als het moet, dan ziet de burgemeester het als haar "verantwoordelijkheid om zo’n vervelend besluit te nemen." Een woordvoerder van de burgemeester benadrukt in een reactie aan AT5 dat zulke het om situaties gaat die zich - met 1600 demonstraties per jaar - nog niet eerder hebben voorgedaan in de stad. "Maar in uiterste gevallen, als de veiligheid niet gegarandeerd kan worden, dan gaat de veiligheid voor."

De woordvoerder voegt daaraan toe dat dat 'in het verlengde ligt' van de bevoegdheid die de burgemeester nu al heeft. "Als de openbare orde en veiligheid in het geding zijn, dan kan zij voorschriften aan een demonstratie verbinden of het evenement niet (of op een andere manier) door laten gaan. In de praktijk zal uiteraard altijd gekeken worden naar een oplossing."

'Meer steekproeven'

Halsema liet in september in het AT5-programma Gesprek met de burgemeester al weten dat ze strenger wil toezien op de vergunningaanvraag van evenementen. Afgelopen zomer bleek namelijk dat er op Solid Grooves meer bezoekers werden toegelaten dan volgens de vergunning toegestaan was.

"Ik wil dat wij vaker, zekerder weten of de regels nageleefd worden", zei Halsema toen. "We hebben natuurlijk wel een zorgplicht ten opzichte van al die jonge mensen die willen dansen."