Afspraken om verkoop sociale huurwoningen te beperken, maar het blijft toegestaan

Tegelijkertijd mag het in bepaalde gevallen ook in die buurten nog steeds. Zo kan het gaan om 'woningen die overduidelijk niet aansluiten bij de brede volkshuisvestelijke taak van de corporaties en die een onacceptabele investering vergen'. Ook is het toegestaan als het aantal sociale corporatiewoningen in een blok met een Vereniging van Eigenaren (VvE) onder de 30 procent ligt of wanneer het gaat om renovatie of sloop.

Afgesproken is dat de absolute voorraad sociale huurwoningen in het bezit van corporaties in deze negen gebieden in de periode 2024-2027 'minimaal gelijk' blijft. In de samenwerkingsafspraken staat dat het belangrijk is om 'de ongedeelde stad' te beschermen, 'waarin huurders in alle wijken in de stad een thuis kunnen vinden'.