Ajax krijgt boetes van Uefa vanwege 'wangedrag selectie en schijnen met laserpennen'

De Uefa heeft Ajax twee boetes opgelegd voor twee duels in de groepsfase van de Europa League. De Amsterdammers moeten 9.000 euro betalen voor de wedstrijd tegen Olympique Marseille en 18.000 euro voor de laatste groepswedstrijd tegen AEK Athene. Assistent-trainer Michael Valkanis is voor twee duels geschorst door de voetbalbond.

Zo weet Voetbal International te melden. Voor de uitwedstrijd tegen Marseille krijgt Ajax de boete opgelegd vanwege wangedrag van de selectie. In het duel, dat door de Fransen dankzij twee penalty's met 4-3 werd gewonnen, werd de selectie van de Amsterdammers boos na een rode kaart voor Steven Berghuis. Valkanis voerde een stevig woordje met de vierde official en werd door de scheidsrechter naar de tribune gestuurd. Naast de geldboete mag Valkanis ook beide duels tegen FK Bodø/Glimt niet naast John van 't Schip zitten.

Voor de Fransen had het gedrag van fans ook consequenties. De Europese voetbalbond heeft hen ook een geldstraf gegeven van 21.250 euro voor het afsteken van vuurwerk in het stadion.

Laserpennen

Voor de laatste groepswedstrijd tegen AEK, die Ajax won en waarmee de play-off ronde van de Conference League werd bereikt, hebben de Amsterdammers ook een boete ontvangen. Vanwege een 'provocerende boodschap' van de supporters (waarschijnlijk het enorme No Mercy-spandoek op de F-side) en het gebruik van laserpennen moet Ajax 18.000 euro betalen aan de Uefa.

De Grieken, die bij zowel de wedstrijd in Athene als in Amsterdam vol gebruik maakten van laserpennen, worden wel flink zwaarder gestraft. In totaal moet AEK 41.000 euro neerleggen voor de laserpennen en 'onrust op de tribune'. In het uitvak probeerden drie stewards het schijnen met de laserpennen te stoppen, maar werden vervolgens mishandeld. Direct na afloop van de wedstrijd wist de politie een verdachte aan te houden voor de mishandeling.

Eerder kregen de Grieken ook al een boete van de Uefa voor het constante geschijn met de laserpen tijdens de wedstrijd tegen Ajax in Athene. Toen voor een bedrag van 80.000 euro. Tijdens de penalty van Steven Bergwijn in de uitwedstrijd was zijn gezicht volledig groen van de laserpennen. Het licht van de pennen kan, naast dat het irritant is, je ogen beschadigen en zijn daarom in Europa verboden.

FK Bodø/Glimt

Aangezien Ajax derde is geworden in de groepsfase mag er nog een gooi worden gedaan naar de titel van de Conference League. In de play-off ronde moeten de Amsterdammers het opnemen tegen het Noorse Bodø/Glimt. De wedstrijden worden gespeeld op donderdag 15 februari (21.00 uur) en donderdag 22 februari (18.45 uur). Ajax speelt eerst thuis.