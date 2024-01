Pfas in bodem op plek Bijlmerramp, maar volgens gemeente is er geen gevaar voor omwonenden

Op de plek van de Bijlmerramp zit pfas in de grond. Dat blijkt uit bodemonderzoek dat in opdracht van de GGD werd gedaan. De stof is niet gevaarlijk voor omwonenden, meldt de gemeente in brief aan omwonenden.

Het onderzoek werd vorig jaar op 12, 13 en 20 september op verschillende delen van de rampplek gedaan. Er werd met name gezocht naar pfos; een van de duizenden chemische stoffen die momenteel onder de verzamelnaam pfas (voluit: per- en polyfluoralkylverbindingen) in de aandacht staan.

Uit het onderzoek blijkt dat de stof op anderhalve meter diep in de bodem zit en niet gevaarlijk is voor omwonenden: "U kunt hier veilig wandelen, picknicken, sporten en spelen", valt te lezen in de brief die naar omwonenden is verstuurd. Ook kan er veilig gegeten worden uit de moestuinen in het gebied.