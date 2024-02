Straks meer deelscooters, maar limiet van 300 in De Pijp en binnenstad

Met de verlenging van de deelscooterproef voor de komende twee jaar, gaat de stad een heel aantal scooters rijker worden. Nu rijden er nog 770 scooters rond in de stad, maar met de uitbreiding gaat dat straks 1200 worden. Maar van die 1200 scooters mogen er straks maar maximaal 300 geparkeerd staan in het centrum en in De Pijp.

De scooters mogen namelijk alleen staan in de aangegeven gebieden. Binnen de ring is het overgrote gedeelte beschikbaar, behalve op en rond de Wallen, het Museumplein en het Leidseplein. Buiten de ring zijn er maar een aantal plekjes waar gebruikers hun scooters kunnen parkeren.

Uiteindelijk zijn de twee aanbieders van de scooters zelf verantwoordelijk om in de gaten te houden of het maximumaantal niet wordt overschreden. "De aanbieders kunnen wel zorgen dat het ophalen of juist parkeren van scooters op bepaalde plekken goedkoper wordt, als het aantal in een gebied richting de 90 procent van het maximum gaat." Als het maximum overschreden wordt, dan spreekt de gemeente de aanbieders daarop aan. "Dit is in de vergunningsvoorwaarden opgenomen."

Naast het zogenoemde 'voertuigenplafond' voor de twee gebieden, mogen er binnen de ring en onder het IJ maximaal 700 scooters staan. Toch is het plafond niet zo hard als het lijkt, zo legt een woordvoerder van verkeerswethouder Melanie van der Horst uit. "Het is natuurlijk niet zo dat bij de 301e deelscooter de gebieden van Centrum en De Pijp op slot gaan. De scooters zijn daarvoor te veel in beweging en de zones te groot."

GroenLinks wilde in eerste instantie niet instemmen met het uitbreiden van de proef, maar ging onder andere na het vergroten van het gebied toch overstag met het plan. De partij blijft zelf wel sceptisch op de deelscooters. "De belofte van de deelscooter is dat het een vervanging zou zijn van de auto, maar wat we zien in Amsterdam is dat het juist de fiets en het ov vervangt", zo liet raadslid Elisabeth IJmker eerder aan AT5 weten. De partij hoopt met de uitbreiding en verlenging van de proef een verbetering te zien in die beloftes.

Geen Felyx meer

Een ding wat in ieder geval gaat veranderen rond de deelscooters in de stad zijn de aanbieders. Nu is het aantal van 770 nog verdeeld over de bedrijven Felyx en Check, maar de groene scooters van Felyx rijden straks niet meer door de stad. Het van oorsprong Amsterdamse bedrijf was in het begin de enige aanbieder van de deelscooters, maar moest het tijdens de aanbesteding voor de vergunning afleggen tegen Go Sharing.